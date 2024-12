Pagani Zonda F realizzata con monete: un capolavoro artistico

La Pagani Zonda F, una delle hypercar più iconiche mai costruite, si è trasformata in un’opera d’arte straordinaria grazie alla creatività dell’artista uruguaiano Joaquin Arbiza. Questa replica a grandezza naturale non è un semplice modello, ma una scultura realizzata interamente utilizzando monete uruguaiane, dimostrando una maestria tecnica e una dedizione senza pari.

Presentata ad Art Basel Miami, una delle fiere d’arte più prestigiose al mondo, l’opera ha immediatamente catturato l’attenzione di collezionisti e appassionati di automobili. Commissionata dal collezionista Jorge Gomez, la creazione ha richiesto tre anni di lavoro intensivo, superando persino il tempo necessario per costruire una vera Zonda F.

La struttura, dal peso di circa 1.250 kg, è composta da oltre mezzo milione di saldature, che hanno permesso di replicare con precisione ogni dettaglio della vettura originale. Il frontale dell’auto nasconde una sorpresa artistica: un ritratto di Lionel Messi, realizzato utilizzando monete dipinte di nero, un omaggio al leggendario calciatore argentino condiviso sia dall’artista che dal committente.

Il livello di dettaglio è sbalorditivo. Ogni moneta è stata sapientemente modellata per seguire le linee iconiche della Zonda F, inclusi cerchi e pneumatici, anch’essi costruiti interamente con monete. Il risultato finale è una fusione perfetta tra arte e ingegneria, dove estetica e precisione si incontrano in un’opera che trascende i confini delle arti visive e dell’automobilismo.

Pagani Zonda F, il suo debutto

La Pagani Zonda, presentata per la prima volta al Salone di Ginevra nel 1999, è un simbolo di eccellenza ingegneristica. Equipaggiata con un motore Mercedes-AMG V12, ha stabilito nuovi standard nel mondo delle hypercar, con alcuni modelli capaci di superare i 750 cavalli di potenza. L’uso di materiali avanzati come fibra di carbonio e titanio ha reso la Zonda non solo velocissima, ma anche straordinariamente leggera e resistente.

Con una produzione limitata a circa 140 esemplari, la Zonda rimane un’auto esclusiva e senza tempo. Versioni come la Zonda F e la più estrema Zonda R, progettata esclusivamente per la pista, hanno cementato il suo status di leggenda.

L’opera di Arbiza non è solo un tributo alla Pagani Zonda, ma anche un simbolo di come l’arte possa reinterpretare l’eccellenza tecnologica, trasformando un’auto iconica in una scultura senza tempo.