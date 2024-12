Dodge Charger 2024: la prima Muscle Car elettrica e multi-energia

La nuova Dodge Charger unisce prestazioni elettriche e benzina, segnando una nuova era per il marchio

Dodge sta scrivendo un nuovo capitolo nella storia delle muscle car, con il debutto mondiale della nuovissima Dodge Charger, la prima e unica muscle car elettrica al mondo e la prima muscle car multi-energia del marchio. La nuova Charger rappresenta un’evoluzione straordinaria, dove potenza e tecnologia si fondono per offrire prestazioni senza precedenti, restando fedele alla sua leggendaria tradizione.

La potenza della nuova Dodge Charger

La nuova Dodge Charger Daytona Scat Pack 2024, completamente elettrica, è una vera e propria dichiarazione di forza. Con i suoi 670 cavalli e un’accelerazione che la porta da 0 a 100 Km/h in soli 3,3 secondi, la Charger Daytona Scat Pack non solo conserva il titolo di muscle car più veloce al mondo, ma lo porta a nuovi vertici. Con una velocità massima che permette di percorrere il quarto di miglio in circa 11,5 secondi, questa muscle car offre prestazioni straordinarie, grazie anche alla trazione integrale di serie su tutti i modelli.

Oltre alla versione completamente elettrica, Dodge introduce anche la Charger Daytona R/T 2024, con 496 cavalli, e il modello SIXPACK che si distingue per due varianti: la Charger SIXPACK HO da 550 cavalli e la Charger SIXPACK SO da 420 cavalli, entrambe alimentate dai potenti motori 3.0L Twin Turbo Hurricane, offrendo ai puristi un’opzione a benzina con prestazioni superiori rispetto ai tradizionali motori HEMI.

Innovazione e prestazioni da record

Con la Charger Daytona Scat Pack, Dodge introduce anche il primo scarico Fratzonic Chambered Exhaust al mondo, una tecnologia che emette un suono potente e distintivo, rompendo il preconcetto di un’auto elettrica silenziosa. Un altro elemento di punta è il sistema di propulsione 400V, che consente ai modelli elettrici Daytona di avere un’accelerazione da sportiva, offrendo 335 cavalli per ogni modulo di trazione anteriore e posteriore.

Il pacco batteria da 100,5 kWh è progettato per garantire prestazioni ottimali e una velocità di scarica massima di 550 kW, permettendo alla Charger di sfruttare al meglio la potenza disponibile, con una capacità che ottimizza le performance durante il quarter-mile. Inoltre, il sistema di frenata rigenerativa avanzata, personalizzabile attraverso il paddle shifter, migliora l’efficienza e l’autonomia del veicolo, mentre le modalità di guida come PowerShot e Drag ottimizzano l’esperienza di guida ad alte prestazioni.

Un design da Muscle Car

La Dodge Charger 2024 conserva l’essenza del design da muscle car, con esterni moderni e muscolosi che richiamano le linee pulite e aggressive dei suoi predecessori. L’ala anteriore R-Wing, un dettaglio esclusivo dei modelli Daytona, è una chiara ispirazione ai modelli storici, ma con un tocco di modernità che ottimizza la deportanza e la funzionalità aerodinamica.

Gli interni della Charger sono altrettanto innovativi, con un design moderno che unisce tecnologia e comfort. Il pannello strumenti presenta schermi ampi, tra cui un cluster digitale da 16 pollici, e un sistema di infotainment Uconnect 5 con touchscreen da 12,3 pollici. La possibilità di personalizzare l’esperienza di guida attraverso l’illuminazione immersiva Attitude Adjustment, che reagisce agli eventi del veicolo, contribuisce a creare un’atmosfera unica e coinvolgente.

Caratteristiche avanzate e sicurezza

La sicurezza è un aspetto fondamentale della nuova Dodge Charger, che offre una suite di funzionalità di assistenza alla guida, come l’avviso di collisione frontale, la frenata automatica di emergenza, il controllo adattivo della velocità di crociera e il rilevamento degli angoli ciechi. Inoltre, la Charger integra funzioni di guida autonoma di livello avanzato, rendendola la muscle car più sicura mai prodotta da Dodge.

Prestazioni autonomia elettrica

La nuova Charger Daytona elettrica è in grado di percorrere oltre 510 Km/h con una singola carica, mentre la versione Scat Pack offre circa 420 Km di autonomia. La ricarica rapida è possibile con un caricabatterie rapido CCS, che permette di passare dal 20 all’80% di carica in soli 27 minuti. Inoltre, la Charger offre un sistema di ricarica intelligente che individua automaticamente le stazioni di ricarica lungo il percorso.

La Dodge Charger del 2024 segna l’inizio di una nuova era per il marchio, che con la sua muscle car elettrica e multi-energia unisce prestazioni straordinarie e un design audace. Con un perfetto mix di potenza, innovazione tecnologica e sicurezza, la nuova Charger è pronta a dominare le strade del futuro, mantenendo viva la leggendaria tradizione del marchio Dodge.