Pneumatici, non bastano più soltanto le prestazioni, ma anche l’estetica

Secondo un recente sondaggio, gli automobilisti sono certi: non servono solo prestazioni, ma anche estetica per gli pneumatici

Un recente sondaggio condotto da OnePoll per Apollo Tyres ha rivelato una tendenza interessante tra gli appassionati di guida italiani: il design degli pneumatici sta diventando sempre più importante, non solo per le prestazioni, ma anche per l’aspetto estetico. Oltre la metà degli intervistati (51%) ha dichiarato di preferire pneumatici con un design laterale distintivo, dimostrando che l’aspetto “banale” degli pneumatici tradizionali non soddisfa più le esigenze di un pubblico sempre più attento all’estetica.

La tendenza sugli pneumatici

Questa tendenza è particolarmente evidente tra i giovani guidatori. Il 60% degli intervistati di età compresa tra 25 e 34 anni ha espresso la preferenza per pneumatici con un design accattivante, a differenza del 39% degli over 65. Questo dato riflette una sensibilità estetica in crescita tra le nuove generazioni, che si estende anche al mondo automobilistico.

L’interesse per un design distintivo si accompagna alla crescente domanda di ruote di dimensioni maggiori. Il 45% degli intervistati ha dichiarato di preferire l’aspetto delle auto con ruote più grandi, confermando la tendenza verso pneumatici a profilo ribassato che migliorano l’aspetto sportivo dei veicoli. Apollo Tyres ha colto questa tendenza e ha lanciato il suo nuovo pneumatico Ultrac Pro, caratterizzato da un esclusivo design laterale asimmetrico, creato in collaborazione con Italdesign. Questo design innovativo si ispira alla grafica dei cronometri e degli orologi di lusso, con un tema che richiama il trascorrere del tempo e la precisione, in linea con le elevate prestazioni dello pneumatico.

Il design dell’Ultrac Pro evoca il quadrante di un orologio, con una serie di linee che rappresentano i marcatori dei secondi e dei minuti, e una sequenza di numeri in rilievo che ricordano un cronometro digitale. Questo approccio innovativo dimostra come il design degli pneumatici possa essere un elemento chiave per migliorare l’estetica complessiva del veicolo.

La collaborazione fra due eccellenze

La collaborazione tra Apollo Tyres e Italdesign evidenzia l’importanza di unire competenze tecniche e creative per creare prodotti che rispondano alle esigenze di un mercato in continua evoluzione. Il risultato è uno pneumatico che non è solo performante, ma anche un vero e proprio “manifesto visivo” per i veicoli ad alte prestazioni. L’Ultrac Pro, disponibile in misure fino a 24 pollici, si adatta a una vasta gamma di veicoli, dalle supercar alle berline ad alte prestazioni, passando per i SUV. Questo dimostra come la ricerca di un design distintivo non sia limitata a specifiche categorie di veicoli, ma si estenda a tutto il mercato automobilistico.