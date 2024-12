L’Alfa Romeo Stelvio si aggiunge al parco auto della Polizia Stradale, segnando un altro capitolo del lungo legame tra il marchio del Biscione e le forze dell’ordine italiane. Le prime 70 unità della Stelvio sono già state consegnate, con un totale di 200 che saranno in servizio entro la fine dell’anno. Questo nuovo modello si inserisce nella tradizione che affonda le radici negli anni ’50, quando la Polizia Stradale adottò la 1900 Super TI speciale. Oggi, accanto alla Stelvio, anche altri modelli come la Giulia e la Tonale sono in uso presso la Polizia.

Le Alfa Romeo Stelvio destinate alla Polizia Stradale sono equipaggiate con motore 2.2 diesel da 210 cavalli, cambio automatico a 8 rapporti e trazione integrale Q4. Questa configurazione garantisce prestazioni elevate e una guida sicura anche in condizioni difficili, adatta a supportare il lavoro degli agenti.

Design iconico, interni rivisitati

Dal punto di vista estetico, la Stelvio sfoggia la livrea bianco-azzurra tradizionale, con il simbolo del centauro alato della Polizia Stradale, che rappresenta l’esperienza e la virtù degli agenti nel perseguire la legge e combattere i crimini. L’auto è dotata di luci supplementari e di un pannello luminoso a scomparsa che consente di comunicare vari messaggi.

Gli interni della Stelvio sono stati adattati per le esigenze della Polizia Stradale: i sedili posteriori sono stati sostituiti con due contenitori utili per immagazzinare le dotazioni degli agenti. Questo modifica la configurazione a 5 posti, riducendo la capienza a 4, ma garantendo maggiore funzionalità.

Alfa Romeo Stelvio, “un’arma” in più per la Stradale

Il debutto dell’Alfa Romeo Stelvio in divisa non è un caso isolato. Fin dal 1952, con la 1900 TI, il marchio Alfa Romeo ha avuto un ruolo importante nelle flotte della Polizia Stradale, che ha continuato a utilizzare vari modelli, come la Giulia e la Tonale, fino ad arrivare all’odierna Stelvio. In futuro, forse, sarà la volta della Alfa Romeo Junior a vestirsi di blu e bianco.