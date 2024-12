Artega GT: l’ambiziosa sportiva tedesca che sfidò Porsche e Lotus

Presentata per la prima volta al Salone di Ginevra del 2007 come concept e ufficialmente lanciata nella sua versione definitiva nel 2008, la Artega GT ha rappresentato un sogno ambizioso nel mondo delle auto sportive. Tuttavia, le vendite iniziarono solo nel 2009, a causa di complessità organizzative e logistiche.

Il progetto nasce sotto la guida del celebre designer Henrik Fisker, già noto per la creazione della Aston Martin V8 Vantage. L’obiettivo era chiaro: competere direttamente con le celebri Porsche 911, Porsche Cayman e le iconiche vetture di Lotus Cars.

Tecnologia e materiali d’avanguardia

La Artega GT si distingueva per la sua costruzione sofisticata: telaio in tubi di acciaio e pannelli in alluminio, uniti a una carrozzeria in fibra di carbonio, elementi che garantivano un peso contenuto di soli 1.285 kg.

Il cuore pulsante era un motore V6 Volkswagen da 3,6 litri (3.597 cm³), con iniezione diretta e un cambio manuale a 6 marce sempre di derivazione Volkswagen. Questo propulsore erogava 300 CV (220 kW) e una coppia di 350 Nm tra i 2.400 e 3.500 giri/min. Curiosamente, lo stesso motore equipaggiava la versione base della Porsche Cayenne.

Le prestazioni erano notevoli: grazie a un rapporto peso/potenza di 4,28 kg/CV, la vettura accelerava da 0 a 100 km/h in soli 4,8 secondi, raggiungendo una velocità massima di circa 270 km/h.

Il sistema frenante, all’altezza delle performance, utilizzava dischi forati autoventilanti con pinze Brembo all’anteriore e TRW al posteriore. I cerchi in lega da 19 pollici completavano il look sportivo della vettura.

Un sogno a tiratura limitata

La produzione della Artega GT era prevista in soli 500 esemplari all’anno, con una distribuzione limitata esclusivamente a Germania, Svizzera e Liechtenstein.

Tuttavia, il sogno Artega si infranse il 30 settembre 2012, quando l’azienda dichiarò bancarotta. Nonostante l’acquisizione del marchio da parte di Paragon AG, la produzione della Artega GT non venne più ripresa.

Un’eredità che resiste nel tempo

La Artega GT rimane un esempio di come ambizione, design e ingegneria avanzata possano creare qualcosa di straordinario, ma anche di come difficoltà economiche e gestionali possano frenare anche i progetti più promettenti. Ancora oggi, questa vettura rappresenta un pezzo di storia automobilistica, ammirata da collezionisti e appassionati di tutto il mondo.