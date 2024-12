Mansory, il noto tuner tedesco famoso per le sue trasformazioni audaci, ha svelato la sua ultima creazione basata sul Rolls-Royce Cullinan 2025. Dopo il successo della versione “Linea d’Oro”, l’azienda ha deciso di spingersi oltre, creando una versione ancora più esclusiva e aggressiva del supersuv britannico.

Il restyling esterno del Cullinan, già aggiornato dalla casa madre di Goodwood, ha offerto a Mansory l’opportunità di riprogettare numerosi elementi della carrozzeria. L’esito è una trasformazione radicale, con linee decisamente più dinamiche e dettagli perfezionati. La parte anteriore del veicolo ora sfoggia prese d’aria più grandi e un cofano in fibra di carbonio, mentre i nuovi gruppi ottici a LED e la griglia del radiatore illuminata conferiscono al Cullinan un aspetto imponente.

Il profilo laterale è cambiato profondamente grazie alle nuove minigonne e ai flap sui passaruota, che rendono il design ancora più slanciato. I cerchi FD 15 da 24 pollici e gli pneumatici ad alte prestazioni 295/30 R24 accentuano ulteriormente l’aspetto aggressivo. Un piccolo spoiler posteriore è stato aggiunto per migliorare la deportanza, completando un look che sembra più basso e allungato rispetto alla versione originale.

Mansory non si è limitato al design, ma ha anche apportato modifiche alle prestazioni del motore. Il V12 del Cullinan, potenziato tramite una PowerBox e un nuovo sistema di scarico sportivo, offre ora una potenza di 720 CV, con una coppia massima di 1.050 Nm. Questi aggiornamenti consentono al Cullinan di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 4,8 secondi, con una velocità massima di 250 km/h, limitata elettronicamente.

Tutte le modifiche sono realizzate in fibra di carbonio, materiale che conferisce alla vettura un aspetto ancora più esclusivo. Mansory offre anche la possibilità di personalizzare ulteriormente il veicolo con colori speciali su richiesta. Con queste trasformazioni, il Rolls-Royce Cullinan 2025 by Mansory si presenta come un’opera d’arte su quattro ruote, capace di unire lusso, prestazioni e design senza compromessi.