Skoda ha recentemente presentato i primi bozzetti dei rinnovati Skoda Enyaq ed Enyaq Coupé, i suoi SUV elettrici di punta, che si preparano a un restyling significativo per il 2024. I disegni offrono uno sguardo esclusivo sul linguaggio di design “Modern Solid”, una rivoluzione stilistica che punta a coniugare estetica e funzionalità.

Tech-Deck Face: la nuova firma estetica del nuovo Skoda Enyaq

Al centro del nuovo look c’è il frontale Tech-Deck Face, una griglia illuminata che sostituisce la tradizionale calandra Škoda. Questa innovazione non solo modernizza l’aspetto del veicolo, ma lo rende immediatamente riconoscibile. I gruppi ottici Matrix LED, abbinati a paraurti ridisegnati, donano una personalità ancora più decisa al modello.

Skoda Enyaq, dettagli esclusivi e nuove tonalità

Un altro punto di forza del restyling sono i dettagli unici in finitura Dark Chrome, visibili sul lettering Škoda, sui paraurti e sulle minigonne. Per un tocco di esclusività, il colore Olibo Green sarà riservato solo a questi modelli, sottolineando ulteriormente l’identità premium del veicolo.

Aerodinamica avanzata per un’autonomia superiore

Gli aggiornamenti al design non sono puramente estetici: la nuova forma anteriore e la linea del tetto dell’Enyaq Coupé migliorano significativamente l’aerodinamica. Questi interventi garantiscono un flusso d’aria più efficiente, contribuendo a incrementare l’autonomia, un aspetto cruciale per un veicolo 100% elettrico. In particolare, l’Enyaq Coupé si distingue come il modello più aerodinamico dell’attuale gamma Škoda.

Verso un futuro elettrico

Il restyling di Enyaq ed Enyaq Coupé non è solo un aggiornamento estetico, ma rappresenta un passo strategico per Škoda nel consolidare la sua posizione di leader nel mercato dei veicoli elettrici in Europa. I modelli hanno già dominato le classifiche di vendita nel 2024, e con queste innovazioni, Škoda punta a rafforzare ulteriormente il suo successo.