OMODA 7: la nuova era della mobilità intelligente e del comfort

OMODA & JAECOO, in collaborazione con 400.000 utenti globali, ha creato il modello OMODA 7, un’auto che rivoluziona la mobilità intelligente. Questo secondo modello globale è progettato per rispondere alle tendenze moderne e alle nuove esigenze di mobilità. OMODA 7 integra tecnologie all’avanguardia per offrire un’esperienza unica e fluida, unendo innovazione e comfort.

Il cuore tecnologico di OMODA 7 è l’abitacolo intelligente, che sfrutta il sistema Star-Rail da 15,6 pollici, il primo schermo scorrevole della sua categoria. Con un’innovativa interfaccia multi-touch e un algoritmo di riconoscimento gestuale, gli utenti possono interagire facilmente con il veicolo, migliorando l’esperienza di guida senza distrazioni. Il potente chip intelligente 8155 garantisce prestazioni eccellenti, potenziando il sistema di infotainment e le funzioni interattive.

L’interfaccia innovativa a schede semplifica l’accesso alle diverse funzioni del veicolo. I passeggeri possono facilmente cambiare musica, video o altre risorse di intrattenimento con un semplice tocco o scorrimento. Inoltre, il sistema di controllo vocale a quattro zone riconosce le istruzioni in modo intelligente, migliorando l’interazione all’interno dell’abitacolo.

OMODA 7 non è solo tecnologia, ma anche comfort. I sedili VIP super silenziosi, dotati di funzioni intelligenti come il poggiagambe regolabile e le modalità di massaggio, offrono un’esperienza rilassante. L’auto è progettata per ridurre al minimo il rumore esterno, grazie al doppio vetro insonorizzato e alla tecnologia di riduzione del rumore del motore. La sospensione idraulica riduce efficacemente le vibrazioni, migliorando ulteriormente il comfort di viaggio.

Grazie a una sinergia tra le sue tecnologie, OMODA 7 è in grado di ridurre le vibrazioni del 30% e abbassare il rumore di 10 decibel, creando un ambiente ultra-silenzioso. Con l’Omoda 7, OMODA & JAECOO stabilisce nuovi standard per la mobilità intelligente, migliorando la qualità della vita a bordo. Guardando al futuro, continueranno a investire in innovazione e tecnologia per rispondere alle esigenze globali.