Hyundai Motor Group ha annunciato una nuova collaborazione con Google, mirata a potenziare l’esperienza di navigazione e infotainment sui veicoli del Gruppo. Questa iniziativa integra Google Maps Platform con il sistema operativo Android Automotive, per offrire una navigazione più precisa e dettagliata, migliorando l’esperienza di guida dei clienti Hyundai, Kia e Genesis.

Il cuore della collaborazione risiede nell’integrazione dell’API Places di Google Maps, che fornisce informazioni accurate e aggiornate su oltre 250 milioni di luoghi in tutto il mondo. A partire dai modelli Kia in Nord America, i conducenti potranno accedere a dettagli come orari di apertura, recensioni, contatti e molto altro, direttamente sui loro veicoli, con un’espansione globale che coinvolgerà tutti i modelli Hyundai, Kia e Genesis.

Chang Song, presidente della Divisione Advanced Vehicle Platform (AVP) di Hyundai, ha dichiarato che la partnership con Google rappresenta un passo importante nel rafforzare le capacità software del Gruppo. Hyundai è impegnata nello sviluppo dei cosiddetti “software-defined vehicles” (SDV), dove il software gioca un ruolo cruciale nel miglioramento delle prestazioni e delle funzionalità del veicolo.

Jorgen Behrens, vicepresidente di Google Maps Automotive, ha sottolineato come questa collaborazione contribuirà a offrire informazioni sempre aggiornate ai conducenti, utilizzando il database globale di Google Maps per garantire una navigazione sicura ed efficiente.

Inoltre, con l’adozione di Android Automotive OS, Hyundai espande ulteriormente l’ecosistema tecnologico dei suoi veicoli, mirando a un futuro in cui la mobilità è completamente interconnessa e supportata da soluzioni intelligenti. Questa strategia posiziona Hyundai tra i leader nell’innovazione del settore automobilistico, con un focus continuo sul miglioramento dell’esperienza del cliente. Con questa collaborazione, Hyundai e Google pongono le basi per un futuro in cui la tecnologia avanzata non solo facilita la guida, ma la rende anche più sicura e interattiva, trasformando i veicoli in veri e propri hub digitali.