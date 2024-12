Zeekr 7X rappresenta una nuova evoluzione nel segmento dei SUV elettrici di lusso, unendo prestazioni straordinarie a una tecnologia innovativa. Prodotto dal centro di design di Zeekr a Göteborg e supportato dal quartier generale europeo di Amsterdam, questo SUV utilizza la stessa piattaforma modulare SEA (4,787 mm di lunghezza) dei modelli precedenti Zeekr 001 e Zeekr X. Il suo design, caratterizzato da linee pulite e fari LED Matrix sottili, offre un’estetica elegante e dinamica, pensata per attrarre chi cerca un’auto dalle proporzioni moderne e sofisticate.

Zeekr 7X, un’elettrica intelligente

La filosofia del marchio si concentra su un veicolo “definito dal software“, con un cockpit digitale avanzato che integra soluzioni basate su intelligenza artificiale e aggiornamenti software over-the-air (OTA). Grazie al chip Qualcomm Snapdragon 8295, il sistema offre un’esperienza utente fluida e coinvolgente, con uno schermo HD da 16 pollici e un head-up display AR opzionale da 36,2 pollici. Il sistema di infotainment 5G intuitivo si unisce a tecnologie smart che potenziano l’esperienza di guida.

Ricarica iper veloce

Zeekr 7X è equipaggiato con un sistema di assistenza alla guida che include Cruise Control Adattivo, monitoraggio a 360° in 3D e parcheggio automatico. La versione a doppio motore elettrico con trazione integrale offre un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 3,8 secondi, mentre la versione con motore singolo a trazione posteriore ha un’autonomia di circa 615 km. Inoltre, l’architettura a 800V consente una ricarica ultraveloce, con il 10%-80% caricato in soli 13 minuti per il modello Premium.

Zeekr 7X non è solo un’auto tecnologicamente avanzata, ma segna anche un passo importante nella strategia di espansione del marchio. Fondato nel 2021 come parte del gruppo Geely, Zeekr mira a conquistare i mercati europei, puntando su Paesi con alta domanda di veicoli elettrici. Con un prezzo di partenza di 52.990 €, il Zeekr 7X si posiziona come una proposta competitiva nel segmento dei SUV elettrici di lusso, offrendo prestazioni elevate, design elegante e tecnologie all’avanguardia.