Lamborghini Diablo SE30 Jota: l’icona dei 30 anni di Lamborghini

Nel 1993, per celebrare il suo 30º anniversario, Lamborghini presentò la Diablo SE30, una versione speciale e limitata della già iconica Diablo. Prodotta in soli 150 esemplari, la SE30 era destinata a clienti che cercavano un’esperienza di guida più vicina a quella delle competizioni. Successivamente, Lamborghini offrì un kit denominato “Jota” per trasformare alcune di queste vetture in autentiche macchine da corsa, sebbene non omologate per l’uso stradale.

Caratteristiche tecniche e design

La Diablo SE30 presentava numerose modifiche rispetto al modello standard, mirate a ridurre il peso e aumentare le prestazioni. Tra queste, l’utilizzo di finestrini in plexiglas al posto del vetro tradizionale e la rimozione di comfort come l’aria condizionata, il sistema audio e il servosterzo. I sedili in fibra di carbonio con cinture a quattro punti e un sistema antincendio integrato sottolineavano l’approccio orientato alla pista.

Esternamente, la SE30 si distingueva per un frontale rivisitato con prese d’aria per il raffreddamento dei freni e uno spoiler anteriore più pronunciato. Le prese d’aria posteriori erano verticali e in tinta con la carrozzeria, mentre il cofano motore presentava feritoie che richiamavano la Miura degli anni ’60. Un grande spoiler posteriore completava l’insieme, insieme a cerchi in lega di magnesio e alla possibilità di scegliere una nuova tonalità di vernice metallizzata viola.

Il kit Jota: trasformazione in auto da corsa

Il kit Jota, offerto successivamente, permetteva di incrementare ulteriormente le prestazioni della SE30. Con modifiche al sistema di alimentazione e all’impianto di scarico, la potenza del V12 da 5,7 litri saliva a circa 603 CV, con una coppia di 639 Nm. Il cofano motore veniva sostituito con una versione dotata di due prese d’aria che sporgevano sopra il tetto, migliorando l’afflusso d’aria al motore. Tuttavia, queste modifiche rendevano l’auto non omologata per l’uso su strada.

Prestazioni e rarità

La Diablo SE30 Jota era in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in circa 3,3 secondi, con una velocità massima superiore ai 330 km/h. Di particolare interesse è il fatto che, dei 150 esemplari di SE30 prodotti, solo circa 15 furono convertiti in versione Jota, rendendo questa variante estremamente rara e ricercata dai collezionisti.

La Lamborghini Diablo SE30 Jota rappresenta un capitolo speciale nella storia della casa di Sant’Agata Bolognese. Con il suo design aggressivo, le prestazioni mozzafiato e la produzione limitata, incarna l’essenza dell’esclusività e della passione per le competizioni che ha sempre contraddistinto il marchio Lamborghini.