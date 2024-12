Un’auto leggendaria, nata per la 24 Ore di Le Mans, custodita oggi nella Nissan Heritage Collection come un gioiello unico al mondo

La Nissan GT-R Skyline R33 LM è un’auto unica al mondo, un capolavoro dell’ingegneria giapponese concepito per correre la leggendaria 24 Ore di Le Mans. Oggi, questo esemplare irripetibile è custodito nella Nissan Heritage Collection di Zama, in Giappone, un vero santuario della storia Nissan.

La Skyline debutta nel 1968 come berlina ad alte prestazioni, mascherata da una tranquilla quattro porte. Tuttavia, col passare degli anni, il modello è diventato il simbolo della sportività giapponese, evolvendosi fino a incarnare l’ideale perfetto di un’auto da corsa trasformata in icona stradale. La R33 LM, in particolare, rappresenta uno degli sviluppi più straordinari del modello, grazie alla sua nascita strettamente legata alla competizione.

Nissan GT-R Skyline R33 LM, la versione Le Mans

Negli anni ’90, un cambiamento nei regolamenti abolì i prototipi nelle gare di durata. Nissan, con il reparto corse NISMO, decise di partecipare alla Le Mans con una versione speciale della Skyline. L’obiettivo era chiaro: creare una vettura capace di competere con i migliori, modificando radicalmente la base stradale. Così, mentre il modello di serie vantava la trazione integrale e il leggendario motore RB26DETT da 280 CV, la LM fu trasformata in una trazione posteriore e potenziata fino a 400 CV, secondo le specifiche del gruppo N.

Potenza straordinaria

L’esemplare stradale della Nissan GT-R Skyline R33 LM, tuttavia, si fermò a 375 CV con una coppia di 373 Nm, abbastanza per spingere l’auto da 0 a 100 km/h in circa 4 secondi. Questi numeri sono comunque impressionanti, ma il vero potenziale del motore fu svelato nella versione da gara, capace di erogare oltre 600 CV e 670 Nm di coppia, con prestazioni che portarono la R33 LM al 10° posto assoluto nella Le Mans del 1995 e al 15° posto nel 1996.

Oggi, la Nissan GT-R Skyline R33 LM è considerata un autentico cimelio, una pietra miliare nell’universo delle auto sportive giapponesi. Conservata gelosamente nello Zama Garage, l’accesso è riservato a pochi privilegiati, che possono ammirare o, ancora più raramente, guidare questa icona.

Un’auto che rappresenta il perfetto equilibrio tra competizione, innovazione e passione, confermando ancora una volta il prestigio delle vetture GT-R e la loro capacità di conquistare piste e cuori in tutto il mondo.