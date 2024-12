Auto per neopatentati: Mazda ne propone cinque

Il nuovo Codice della Strada non preoccupa Mazda, che propone ben cinque opzioni per la categoria dei neopatentati

Con l’introduzione del Nuovo Codice della Strada 2024, che impone nuove restrizioni per i neopatentati, Mazda amplia la sua gamma di modelli adatti a questa categoria di guidatori. Mazda offre un’ampia scelta di veicoli che coniugano sicurezza, tecnologia e stile, pensati per rispondere alle esigenze dei giovani conducenti.

Mazda mette al centro l’essere umano

L’approccio “umanocentrico” di Mazda è al centro della progettazione di queste vetture, garantendo una perfetta posizione di guida che crea una sintonia immediata tra conducente e auto. Questo si traduce in un maggior controllo del veicolo anche in situazioni difficili, elemento cruciale per la sicurezza dei neopatentati.

Le tecnologie intuitive e la struttura del telaio, unite ad un’erogazione di potenza studiata, contribuiscono a rendere l’auto un’estensione del corpo del guidatore. Le reazioni del veicolo risultano prevedibili e facilmente controllabili, infondendo sicurezza e facilitando l’apprendimento. Infine, l’utilizzo di materiali innovativi e leggeri rende le Mazda maneggevoli e reattive, anche in situazioni di emergenza.

Tra i modelli disponibili per i neopatentati:

Mazda2: Disponibile con motore termico da 75 CV e Mild Hybrid da 90 CV, si aggiunge la nuova Mazda2 Hybrid, compatta e ideale per la città.

Disponibile con motore termico da 75 CV e Mild Hybrid da 90 CV, si aggiunge la nuova Mazda2 Hybrid, compatta e ideale per la città. Mazda3 e CX-30 : Rinnovate con un motore e-Skyactiv G 2.5L da 140 CV, offrono prestazioni migliorate, connettività avanzata con integrazione di Alexa e un sistema di navigazione evoluto.

CX-30 Rinnovate con un motore e-Skyactiv G 2.5L da 140 CV, offrono prestazioni migliorate, connettività avanzata con integrazione di Alexa e un sistema di navigazione evoluto. Mazda MX-30: Disponibile sia in versione elettrica (EV) che in versione R-EV con generatore Wankel, offre un’esperienza di guida ecologica e innovativa.

Il nuovo Codice della Strada non preoccupa il brand giapponese

Il nuovo Codice della Strada 2024 ha modificato i parametri per i veicoli guidabili dai neopatentati:

Potenza specifica: limitata a 75 kW/t per le auto termiche e 65 kW/t per le elettriche o plug-in.

limitata a 75 kW/t per le auto termiche e 65 kW/t per le elettriche o plug-in. Potenza massima: non superiore a 105 kW (142 CV).

non superiore a 105 kW (142 CV). Durata delle limitazioni: estesa da un anno a tre anni dalla data di conseguimento della patente.

Grazie a queste nuove normative, Mazda offre ai neopatentati una gamma completa di veicoli, in diverse versioni, adatte a ogni esigenza e stile di vita. Dalla compatta Mazda2, perfetta per la città, alle più spaziose Mazda3 e CX-30, fino all’innovativa MX-30, ogni modello offre un mix unico di sicurezza, tecnologia e piacere di guida.