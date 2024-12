BMW M ha mostrato in anteprima la sua prossima vettura elettrica ad alte prestazioni: la BMW i3 M. Basata sulla piattaforma Neue Klasse, questa berlina sportiva rappresenta un nuovo capitolo per la divisione M, anticipando l’elettrificazione senza compromessi delle sue auto iconiche. Le prime immagini del prototipo, ancora sotto camuffamento, sono state diffuse sui canali ufficiali, offrendo un’anteprima delle caratteristiche innovative e della direzione intrapresa dal marchio.

Design muscoloso e sportività distintiva

L’estetica della BMW i3 M si distingue per un design aggressivo e proporzioni da vera sportiva. La carreggiata allargata, l’assetto ribassato e i grandi cerchi in lega leggera con pneumatici ad alte prestazioni lasciano intuire la taratura estremamente dinamica delle sospensioni, pensata per garantire una tenuta di strada eccezionale. Il frontale richiama le linee futuristiche del concept Vision Neue Klasse, mentre il posteriore, pur nascosto dalla mimetizzazione, tradisce un design essenziale e privo di terminali di scarico, segno inequivocabile della propulsione 100% elettrica.

Tecnologia da primato

BMW M non ha ancora svelato i dettagli tecnici ufficiali, ma ha definito la i3 M un HP BEV (High-Performance Battery Electric Vehicle). Voci di corridoio suggeriscono la presenza di un innovativo sistema a quattro motori elettrici, testato su un prototipo derivato dalla BMW i4. Questa configurazione potrebbe raggiungere una potenza complessiva superiore ai 1000 CV, con un sistema di torque vectoring avanzato capace di distribuire la coppia su ogni singola ruota, garantendo manovre spettacolari come il “tank turn”, la rotazione sul posto.

Un futuro ad alte prestazioni

L’arrivo della BMW i3 M, previsto per il 2027, segna un momento cruciale per BMW M, che si prepara a offrire un’alternativa elettrica ad alte prestazioni alla futura BMW M3, attesa per il 2028 con motore a combustione interna. La i3 M promette di mantenere il DNA sportivo che ha reso leggendario il marchio, unendo potenza, agilità e tecnologie d’avanguardia.

Con la BMW i3 M, la divisione sportiva dimostra di essere pronta a reinterpretare il concetto di prestazioni nel mondo delle berline elettriche, offrendo ai puristi e agli appassionati una nuova esperienza di guida entusiasmante e sostenibile.