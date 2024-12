Presentata come concept nel 2022, avrà un futuro di serie. Con 500 CV elettrici e look rétro-futuristico, punta a sorprendere

Renault ha ufficialmente confermato che la R5 Turbo 3E, presentata come one-off al Salone di Parigi 2022, avrà una versione di serie. L’annuncio arriva da Luca de Meo, CEO del gruppo Renault, durante un’intervista rilasciata nel documentario “Anatomy of a comeback”, disponibile già dal 13 dicembre su Prime Video.

Renault R5 Turbo 3E, un ritorno in grande stile

La R5 Turbo 3E reinterpreta in chiave moderna l’iconica Renault 5 Turbo del 1980, conservando quell’esuberanza stilistica che l’ha resa celebre. Il design rétro-futuristico si distingue per dettagli aerodinamici e una livrea che omaggia le versioni da rally degli anni ’80. Elementi originali come la presa di ricarica integrata in una delle prese d’aria posteriori segnano l’evoluzione elettrica del progetto. Per ottimizzare il peso e garantire maggiore rigidità strutturale, la carrozzeria utilizzerà componenti in fibra di carbonio.

Prestazioni elettriche da capogiro

Come il modello originale, la nuova R5 Turbo 3E manterrà un’impostazione “tutto dietro”, questa volta grazie a due motori elettrici collocati nelle ruote posteriori. La potenza complessiva supererà i 500 CV, garantendo un’accelerazione bruciante: da 0 a 100 km/h in appena 3 secondi.

Renault sottolinea che lo sviluppo dell’auto coinvolge le migliori competenze interne del gruppo, a dimostrazione dell’importanza del progetto nella visione elettrica futura. La R5 Turbo 3E, quindi, non è solo un tributo al passato, ma un salto verso la mobilità sportiva e sostenibile.

La visione di Renault

Il lancio della R5 Turbo 3E si inserisce all’interno del piano Renaulution, la strategia di rilancio avviata da Luca de Meo nel 2020 per trasformare radicalmente il gruppo. Questo ambizioso programma mira a modernizzare il business model di Renault, affrontando le sfide del mercato con innovazione e audacia.

Il documentario “Anatomy of a comeback”, disponibile su Prime Video, racconta questa metamorfosi attraverso quattro episodi che esplorano l’impegno del brand nel reinventarsi, senza dimenticare le sue radici.