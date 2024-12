Ford Escort RS Mk1: l’icona anni ‘70 rinasce in una veste moderna

La leggendaria Ford Escort RS Mk1, simbolo degli anni Settanta, torna sotto una nuova luce grazie a Boreham Motorworks. Non si tratta di una semplice ricostruzione, ma di una rivisitazione moderna, autorizzata ufficialmente da Ford e con numeri di telaio continuativi. Questo capolavoro automobilistico promette di conquistare gli appassionati con il suo mix perfetto di design retrò e innovazione tecnologica.

Sotto il cofano

Il cuore pulsante della nuova RS è un motore che non lascia indifferenti. Tra le opzioni disponibili spicca un quattro cilindri aspirato da 2,1 litri, capace di erogare 300 CV a 10.000 giri al minuto. Costruito con componenti sportivi come bielle in acciaio forgiato e manovella ricavata dal pieno, pesa solo 85 kg. Per chi cerca qualcosa di più moderato, Boreham offre un motore 1,8 litri Twin Cam, con iniezione, carter secco e 185 CV a 9.000 giri. Entrambi i propulsori sono abbinati a trasmissioni manuali — cinque marce per la versione da 300 CV e quattro marce a denti dritti per quella da 185 CV— e a una trazione rigorosamente posteriore.

Peso piuma

Nonostante l’anima vintage, la Mk1 RS è stata costruita con tecnologie che gli ingegneri degli anni Settanta avrebbero solo potuto sognare. Boreham ha scannerizzato i progetti originali Ford con un laser, creando una scocca con tolleranze più precise e materiali innovativi. Il cofano, il portellone e le strutture interne sono in fibra di carbonio, mentre acciaio, alluminio e titanio si combinano per garantire robustezza e leggerezza. Il risultato è un’auto che pesa appena 800 kg, offrendo prestazioni dinamiche e un’esperienza di guida viscerale.

Le sospensioni coilover e il differenziale a slittamento limitato ATB garantiscono una tenuta di strada eccezionale, mentre l’assenza di servosterzo, ABS e controllo di trazione restituisce un’esperienza di guida autentica e coinvolgente. Anche i freni, seppur piccoli per gli standard moderni, sono stati progettati per adattarsi perfettamente al carattere dell’auto: pinze a quattro pistoncini su dischi da 260 mm davanti e due pistoncini su dischi da 264 mm dietro.

All’interno c’è Alcantara

Il design della nuova Ford Escort RS Mk1 resta fedele all’originale ma con tocchi di modernità. Il responsabile del progetto, Wayne Burgess, ha eliminato paraurti e indicatori di direzione, inserito una griglia anteriore in alluminio e ispirato i fari alle luci da gara dell’epoca. Internamente, la vettura è un concentrato di lusso e sportività, con pelle, Alcantara e fibra di carbonio che dominano l’abitacolo. La gabbia di sicurezza completa e i quadranti analogici rappresentano il giusto mix tra passato e presente.

Questa esclusiva reinterpretazione sarà prodotta in soli 150 esemplari, ciascuno con un prezzo di partenza di 295.000 sterline (circa 357.000 euro). La produzione inizierà nel terzo trimestre del 2025 e ogni vettura sarà coperta da una garanzia di due anni o 20.000 miglia.