Nel cuore pulsante della città della 24 Ore di Le Mans, Alpine apre le porte del suo primo Experience Center: “La Piste Bleue Alpine – Le Mans”. Questo spazio esclusivo permette agli appassionati di immergersi completamente nell’universo Alpine, vivendo in prima persona l’emozione della guida e la storia di una delle competizioni automobilistiche più iconiche al mondo.

Situata accanto al leggendario Circuito Bugatti, “La Piste Bleue” offre la possibilità di provare i modelli di punta della casa, tra cui la A290 e l’intera gamma A110, in un contesto che esalta le prestazioni e l’innovazione tecnologica.

Alpine a Le Mans: dalla pista ai workshop tecnici

Gli ospiti potranno partecipare a sessioni di guida seguite da istruttori qualificati, workshop tecnici e visite guidate che ripercorrono la storia di Alpine alla 24 Ore di Le Mans. Ogni attività è pensata per avvicinare il pubblico alla filosofia del marchio: combinare tradizione, tecnologia e adrenalina.

Un design che racconta Alpine

Il centro, situato a pochi passi dall’ingresso sud del Circuito, è un edificio di 450 m² che riflette i valori di Alpine. La struttura, costruita in metallo, richiama i materiali utilizzati per i telai e le carrozzerie delle A110, simboli di leggerezza, resistenza e sostenibilità. Il blu intenso del design esterno omaggia la prima Berlinetta A110, conferendo un tocco di eleganza e autenticità.

“La Piste Bleue” è anche uno spazio multimediale d’eccellenza, con tre tribune dotate di sedili sportivi Alpine A110 S e uno schermo gigante supportato da un impianto audio premium firmato Devialet. Questo setup offre un’esperienza unica per seguire le prestazioni in pista dei piloti partner di Alpine e vivere l’intensità delle gare. La Hall of Fame Alpine, arricchita da cimeli storici come caschi, tute e trofei, collega il passato glorioso del marchio con il suo futuro promettente.

Michelin: un partner d’eccellenza

La collaborazione con Michelin, partner ufficiale del progetto, sottolinea l’impegno di Alpine per garantire prestazioni e sicurezza. Tutte le auto disponibili, dalla Alpine A290 all’A110, sono equipaggiate con pneumatici Michelin sviluppati specificamente per esaltare le qualità dinamiche dei veicoli su pista.

Antonino Labate, Direttore Vendite, Marketing e Customer Experience di Alpine, sottolinea come Le Mans sia una parte essenziale del DNA del marchio. “La Piste Bleue Alpine – Le Mans” è molto più di un centro esperienziale: è un omaggio alla storia e un trampolino verso il futuro, dove ogni appassionato può scoprire le emozioni del mondo Alpine in una cornice unica e iconica.