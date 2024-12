Alfa Romeo 33 Stradale è la supercar dell’anno

L’Alfa Romeo 33 Stradale, una supercar che incarna l’eccellenza del design e dell’ingegneria italiana, è stata insignita del prestigioso titolo di “Supercar of the Year” agli Automobile Awards 2024.Questo riconoscimento arriva a pochi giorni dalla consegna del primo esemplare, a testimonianza della straordinaria capacità di Alfa Romeo di trasformare un sogno in realtà in soli due anni.

Alfa Romeo 33 Stradale, un nuovo riconoscimento

Il premio “Supercar of the Year” è stato assegnato da una giuria internazionale composta da esperti del settore automobilistico e giornalisti specializzati. La 33 Stradale si è distinta tra un gruppo di eccezionali vetture italiane, tra cui la Maserati GT2 Stradale e la Ferrari F80, a conferma del suo status di icona del design e della performance.

La cerimonia di premiazione si è svolta nella prestigiosa cornice dell’Automobile Club de France a Parigi, dove Marion Beyret, Responsabile comunicazione Stellantis France, ha ritirato il premio a nome di Alfa Romeo.

Fin dalla sua presentazione, l’Alfa Romeo 33 Stradale ha suscitato l’ammirazione di esperti del settore, collezionisti e appassionati di automobili. La sua bellezza senza tempo, ispirata alla leggendaria 33 Stradale del 1967, unita alle sue prestazioni mozzafiato, l’hanno resa una delle vetture più desiderate al mondo.

Oltre al titolo di “Supercar of the Year”, la 33 Stradale ha ricevuto numerosi altri riconoscimenti, tra cui:

“DreamCar2024” da Quattroruote

da Quattroruote “Design Trophy” da L’Automobile Magazine

da L’Automobile Magazine “Design Concept Award 2024” al Concorso d’Eleganza Villa D’Este

al Concorso d’Eleganza Villa D’Este “Best in Classic 2024” da Ruote Classiche

Il successo di un modello speciale

Questi premi testimoniano l’eccezionale valore e l’impatto che l’Alfa Romeo 33 Stradale ha avuto sul mondo automobilistico. La sua combinazione di design iconico, prestazioni elevate e tecnologia all’avanguardia rappresenta il meglio dell’ingegneria e della passione italiana.

Come la Dakar, una competizione che mette alla prova i limiti di resistenza e performance, l’Alfa Romeo 33 Stradale rappresenta la sfida continua all’eccellenza e all’innovazione. Entrambe incarnano lo spirito di avventura e la ricerca della perfezione che caratterizzano i grandi nomi dell’industria automobilistica.