Aston Martin Valhalla rappresenta un balzo nel futuro delle supercar, unendo tecnologie ispirate alla Formula 1, un design spettacolare e prestazioni straordinarie. Con l’arrivo sul mercato previsto per il 2025, questa supercar ibrida plug-in (qui la versione ibrida) segna una serie di prime volte per il marchio britannico, imponendosi come un nuovo riferimento per lusso e performance.

Aston Martin Valhalla, un motore rivoluzionario

Al cuore della Valhalla troviamo un motore V8 biturbo da 4,0 litri, il più potente mai prodotto da Aston Martin, capace di erogare 828 CV. Questo si combina con tre motori elettrici per una potenza complessiva di 1079 CV e una coppia di 1100 Nm. La trasmissione è affidata a un cambio a doppia frizione (DCT) a 8 velocità, progettato specificamente per l’era ibrida, con un motore elettrico integrato che gestisce anche la funzione di retromarcia.

La Valhalla può passare da 0 a 100 km/h in soli 2,5 secondi, raggiungendo una velocità massima di 350 km/h. Grazie alla modalità elettrica pura, offre un’autonomia di 14 km e una velocità massima di 140 km/h, garantendo efficienza e versatilità anche nell’uso quotidiano.

Aerodinamica attiva e design senza compromessi

Il design della Valhalla è una sintesi perfetta tra forma e funzione. La carrozzeria in fibra di carbonio integra soluzioni aerodinamiche attive che generano oltre 600 kg di deportanza a 240 km/h. Le superfici mobili, come l’alettone posteriore e le ali anteriori, si regolano automaticamente per ottimizzare la resistenza e la deportanza in base alla velocità e alla modalità di guida selezionata.

Le spettacolari porte diedrali aggiungono teatralità, mentre dettagli come le pale aerodinamiche integrate nelle porte migliorano il raffreddamento del motore e della trasmissione. La parte posteriore è dominata da tunnel Venturi che accelerano il flusso d’aria sotto l’auto, garantendo stabilità e grip eccezionali.

Tecnologia avanzata per un’esperienza di guida unica

La Valhalla offre quattro modalità di guida – EV, Sport, Sport+ e Race – che modificano parametri come la risposta del motore, la rigidità delle sospensioni e l’aerodinamica. Il sistema Integrated Vehicle Dynamics Control (IVC) monitora in tempo reale tutti gli aspetti della dinamica del veicolo, garantendo un equilibrio perfetto tra prestazioni e comfort.

Il sistema di frenata è stato sviluppato per offrire decelerazioni eccezionali, con dischi in carbonio-ceramica che assicurano potenza e precisione. La frenata rigenerativa, inoltre, contribuisce a migliorare l’efficienza complessiva, recuperando energia durante la decelerazione.

Interni minimalisti e tecnologici

Gli interni della Valhalla riflettono l’approccio minimalista e orientato al conducente di Aston Martin. Sedili monoscocca in fibra di carbonio, volante ispirato alla Formula 1 e un display digitale centrale offrono un’esperienza immersiva e senza distrazioni. Il sistema HMI avanzato consente di visualizzare informazioni essenziali come la distribuzione della potenza e la modalità di guida selezionata, garantendo un controllo totale.

Materiali leggeri e sostenibili, come la fibra di carbonio riciclata, sottolineano l’impegno di Aston Martin per l’innovazione e l’efficienza. Ogni dettaglio è personalizzabile attraverso il programma Q by Aston Martin, offrendo ai clienti l’opportunità di creare una supercar unica nel suo genere.

Con Valhalla, Aston Martin ridefinisce il concetto di supercar. Grazie a tecnologie all’avanguardia, prestazioni da hypercar e un design che incarna il lusso moderno, questa vettura rappresenta il futuro del marchio britannico. Limitata a soli 999 esemplari, è destinata a diventare un’icona per appassionati e collezionisti. Le prime consegne sono previste per il secondo semestre del 2025.