Vredestein Ultrac+: nuovo pneumatico estivo premium

Apollo Tyres si prepara al lancio del Vredestein Ultrac+, un nuovo pneumatico estivo premium progettato per offrire una longevità significativamente migliorata rispetto al suo predecessore, l’Ultrac. Disponibile a partire da gennaio 2025, l’Ultrac+ sarà offerto in 70 diverse misure, da 15 a 20 pollici, rendendolo adatto a una vasta gamma di veicoli compatti e familiari.

Come migliora il nuovo Vredestein Ultrac+

L’obiettivo principale del nuovo Ultrac+ è la durata, un aspetto in cui l’Ultrac era considerato leggermente carente. I test interni condotti da Apollo Tyres hanno dimostrato che il “chilometraggio previsto” di Ultrac+ è aumentato fino al 30% rispetto a Ultrac, a seconda della misura. Questa maggiore durata è attribuita a due fattori chiave:

questa forma ottimizzata dell’impronta a terra distribuisce la pressione in modo più uniforme, riducendo l’usura. una nuova mescola del battistrada all’avanguardia: la nuova mescola, con un elevato contenuto di silice, resina e un polimero multifunzionale, offre una maggiore resistenza all’abrasione, con una riduzione della “perdita di abrasione” fino al 30%.

Oltre alla maggiore durata, Ultrac+ offre anche una resistenza al rotolamento ridotta del 3% rispetto al modello Ultrac. Questo si traduce in un minor consumo di carburante e in una maggiore autonomia di guida, contribuendo a ridurre l’impatto ambientale del pneumatico.

Per confermare le prestazioni del nuovo pneumatico, due importanti aziende indipendenti di test e progettazione, IFV GmbH e Applus+ IDIADA, hanno condotto valutazioni complete su Ultrac+ nella misura 225/45 R17 94Y XL.5 I test hanno confrontato Ultrac+ con i principali concorrenti nel segmento degli pneumatici estivi premium, dimostrando che il nuovo pneumatico non solo eccelle in termini di durata, ma mantiene anche l’elevato livello di comfort e le prestazioni su bagnato e asciutto che hanno caratterizzato il modello Ultrac.

Il comfort è stato ulteriormente migliorato grazie a diverse caratteristiche innovative:

queste caratteristiche contribuiscono a ridurre il rumore e le vibrazioni durante la guida. una sequenza passi ottimizzata: questa tecnologia, ereditata da Ultrac e perfezionata per Ultrac+, garantisce una guida fluida e silenziosa.

Per quanto riguarda le prestazioni, Ultrac+ presenta una nervatura centrale con solchi laterali parabolici che migliorano la precisione e la risposta dello sterzo, offrendo un’esperienza di guida sicura e dinamica. La nuova mescola del battistrada, con il suo elevato contenuto di silice, resina e polimero multifunzionale, garantisce un eccellente equilibrio tra usura e prestazioni di frenata.

I punti di forza del nuovo pneumatico

In sintesi, Vredestein Ultrac+ si presenta come un pneumatico estivo premium completo, in grado di offrire:

la nervatura centrale con solchi laterali parabolici e la mescola del battistrada avanzata offrono un’esperienza di guida sicura e dinamica; minore impatto ambientale: la resistenza al rotolamento ridotta del 3% contribuisce a ridurre il consumo di carburante e le emissioni di CO2.

Con il lancio di Ultrac+, Apollo Tyres punta a consolidare la posizione di Vredestein come marchio leader nel segmento degli pneumatici premium, offrendo un prodotto che coniuga prestazioni elevate, comfort e sostenibilità.