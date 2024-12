Hyundai rivoluziona il panorama delle corse virtuali con il debutto della IONIQ 5 N nelle Gran Turismo (GT) World Series 2024 World Finals, tenutesi ad Amsterdam dal 7 all’8 dicembre. Questo innovativo modello, il primo 100% elettrico ad alte prestazioni del marchio, rappresenta un passo decisivo nella strategia di elettrificazione di Hyundai, la cosiddetta “Hyundai Way”.

La IONIQ 5 N è stata protagonista della Qualifying Time Trial della Nations Cup World Final e sarà disponibile su Gran Turismo 7 grazie a un aggiornamento previsto per gennaio 2025. Il campionato mondiale GT, giunto alla sua settima edizione, è uno dei più prestigiosi eventi di eSports legati al celebre simulatore di corse sviluppato da Polyphony Digital.

Le performance di IONIQ 5 N

Dotata di un sistema di trazione integrale e due potenti motori elettrici, la IONIQ 5 N sprigiona una potenza di 478 kW (650 CV) e una coppia massima di 770 Nm in modalità N Grin Boost. La batteria ad alta capacità da 84 kWh, insieme a un avanzato sistema di gestione termica, assicura prestazioni costanti anche nelle condizioni più estreme.

Joon Park, Vice Presidente del N Brand Management Group, ha sottolineato l’importanza di questa collaborazione con Gran Turismo: “IONIQ 5 N rappresenta un eccellente punto di partenza per portare le alte prestazioni Hyundai nel mondo virtuale. La nostra partnership con Polyphony Digital ci permette di ampliare l’esperienza dei nostri veicoli elettrici ad alte prestazioni a una nuova platea di appassionati.” Oltre alla sua presenza in gara, la IONIQ 5 N sarà il premio speciale della campagna Viewers Gift, che si è svolta durante le World Finals.

Anche Kazunori Yamauchi, produttore della serie Gran Turismo, ha espresso entusiasmo per l’arrivo del modello: “Hyundai N ha ottenuto successi straordinari nel motorsport quest’anno. Siamo felici di integrare IONIQ 5 N in Gran Turismo 7 e non vediamo l’ora di future collaborazioni per portare nuove emozioni nel mondo degli eSports.” Con prestazioni al top e un design innovativo, la IONIQ 5 N segna un nuovo capitolo nella convergenza tra motorsport reale e virtuale.