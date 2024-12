Nel mondo dell’automobilismo ci sono le auto veloci, le supercar e poi ci sono i mostri sacri della velocità: le hypercar e le auto da record. Tra queste ultime, una in particolare spicca per la sua unicità e i traguardi raggiunti: la Spirit of America Sonic I, un bolide a reazione che sembra uscito direttamente da una pista aeroportuale. Dopo anni di esposizione, questa icona della velocità torna all’asta grazie a RM Sotheby’s, offrendo a pochi fortunati l’opportunità di possedere un pezzo di storia.

Un doppio record mondiale per Spirit of America Sonic I

Nel 1965, il pilota Craig Breedlove scrisse il suo nome nei libri dei record, stabilendo due primati di velocità in appena due settimane. Al volante della Spirit of America Sonic I, toccò dapprima gli 894 km/h, per poi superarsi e raggiungere i 966,574 km/h. Grazie a queste imprese, la Sonic I non è solo un’auto: è il simbolo di un’epoca in cui l’ingegno umano sfidava i limiti del possibile.

Design e potenza straordinari

Lunga oltre 10 metri, la Sonic I ricorda più un jet che un’auto tradizionale. Il muso aerodinamico e la grande pinna posteriore sono progettati per garantire stabilità alle altissime velocità. Ma il cuore pulsante di questa macchina leggendaria è il motore a reazione GE J79, capace di erogare l’impressionante potenza di 45.000 CV. Per fare un confronto, si tratta di circa 40 volte la potenza di una Bugatti Chiron.

Naturalmente, questa non è mai stata un’auto da strada. I suoi test si sono svolti sui rettilinei salati del Bonneville Salt Flats, in Utah, location simbolo delle grandi imprese di velocità. Anche la moglie di Breedlove, Lee, ha guidato la Sonic I, diventando la donna più veloce al mondo con una velocità record di 496,5 km/h.

Un’opportunità unica all’asta

Dopo essere stata esposta per decenni al Indianapolis Motor Speedway Museum, la Spirit of America Sonic I è ora disponibile per l’acquisto. RM Sotheby’s ne stima il valore tra i 500.000 e un milione di dollari (470.000-950.000 euro). Per chiunque sogni di possedere un pezzo di storia e disponga di un garage adeguato, questa è un’occasione irripetibile.