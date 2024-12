Ford Puma Gen-E: il crossover dell’Ovale Blu diventa anche BEV

Ford presenta la Ford Puma Gen-E, la versione elettrica del suo iconico crossover compatto, unendo prestazioni elevate, tecnologia avanzata e un design distintivo. Questo modello rappresenta un passo avanti significativo nella strategia di elettrificazione dell’azienda, proponendo un’auto accessibile, sostenibile e adatta a ogni tipo di esigenza.

La Puma Gen-E introduce un motore elettrico all’avanguardia che offre un’efficienza di 13,1 kWh/100 km. L’autonomia dichiarata è di 376 km su percorsi misti e di 523 km in città, riducendo al minimo la necessità di ricariche frequenti. La ricarica rapida permette di passare dal 10% all’80% in soli 23 minuti, garantendo una maggiore praticità. Con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 8 secondi, la Puma Gen-E offre una guida dinamica.

Spazio ottimizzato per ogni esigenza

La compattezza del motore elettrico ha permesso di incrementare lo spazio a bordo. L’innovativa GigaBox offre fino a 566 litri di capacità di carico in configurazione 5 posti, superando molti SUV più grandi. Inoltre, il vano anteriore da 43 litri, o “frunk”, sfrutta lo spazio liberato dall’assenza del motore termico, rendendo l’auto ancora più versatile.

La Puma Gen-E conserva il fascino del design originale, arricchito da dettagli aerodinamici e moderni. La griglia tradizionale lascia spazio a una superficie elegante e funzionale, simile a quella della Mustang Mach-E. Spoiler sportivo e cerchi esclusivi completano un’estetica pensata per distinguersi.

Tecnologia all’avanguardia

L’abitacolo della Puma Gen-E è un concentrato di innovazione. Due schermi ad alta risoluzione assicurano un’esperienza digitale immersiva. Il sistema SYNC 4 con navigazione cloud offre un supporto sempre connesso, mentre Apple CarPlay e Android Auto wireless garantiscono la perfetta integrazione con lo smartphone. Alexa Built-in consente di gestire comodamente attività quotidiane tramite comandi vocali. Comfort e praticità sono al centro del progetto: una console centrale rialzata, un bracciolo scorrevole e la ricarica wireless per lo smartphone migliorano la vita a bordo.

Sicurezza e guida intelligente

La Puma Gen-E integra tecnologie avanzate come l’Intelligent Adaptive Cruise Control con Stop & Go e Lane Centering, che regolano automaticamente la velocità in base al traffico. Il Predictive Speed Assist anticipa curve e rotatorie, mentre la telecamera a 360 gradi offre una visione completa durante le manovre. I fari Matrix Full LED si adattano alle condizioni stradali, garantendo sempre un’illuminazione ottimale.

Ford Puma Gen-E, verso il futuro dell’elettrico

Prodotta in Romania e con motore assemblato nel Regno Unito, la Puma Gen-E è già ordinabile e arriverà sul mercato nella primavera 2025. Disponibile a partire da 32.950 euro per la versione base e 35.200 euro per l’allestimento Premium.