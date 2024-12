Toyota GR Supra 2025: nuova potenza e l’A90 Final Edition

Toyota si prepara a scrivere un nuovo capitolo nella storia della leggendaria Supra. Nel 2025, la Toyota GR Supra arriverà con significative innovazioni sia sul modello standard sia con una serie limitata speciale, la A90 Final Edition, che segnerà l’addio all’attuale generazione.

La Toyota GR Supra 2025 punta tutto sulla potenza e sul dinamismo. Il modello standard abbandona il motore entry-level a quattro cilindri da 258 CV, concentrandosi esclusivamente sul sei cilindri in linea da 3.0 litri di origine BMW, capace di erogare 387 CV e 500 Nm di coppia.

A questo si affianca un motore potenziato da 435 CV per la Final Edition, ottenuto grazie a un nuovo condotto di aspirazione e a un catalizzatore Akrapovic, che migliora la pressione e le prestazioni complessive del propulsore.

Design e aerodinamica rivisitati

Il design della Supra evolve con linee più aggressive e soluzioni tecniche mirate a ottimizzare l’esperienza di guida. I passaruota, più pronunciati, si accompagnano a elementi in fibra di carbonio, pensati per aumentare la deportanza e la maneggevolezza.

Sul fronte tecnico, il telaio è stato rinforzato e l’impianto frenante, realizzato da Brembo, ora monta dischi anteriori maggiorati da 374 mm. Nuove sospensioni e una barra antirollio anteriore maggiorata migliorano ulteriormente l’assetto, mentre il software del differenziale posteriore è stato aggiornato per minimizzare il sottosterzo, garantendo una guida più precisa e reattiva.

A90 Final Edition, il canto del cigno

La A90 Final Edition è una celebrazione delle prestazioni estreme. Questo modello, prodotto in soli 300 esemplari, si distingue per dettagli esclusivi, come lo spoiler anteriore e posteriore in fibra di carbonio e le sospensioni derivate dalla Supra GT4.

L’angolo di campanatura delle ruote è stato ricalibrato per migliorare l’aderenza, mentre i cerchi in lega da 19 pollici (anteriore) e 20 pollici (posteriore) montano pneumatici Michelin Pilot Sport Cup 2, più larghi del 10% rispetto al modello standard. Questo garantisce una tenuta di strada eccezionale e una stabilità ottimale nelle curve più impegnative.

Futuro e successione

Con questa ultima evoluzione, la Supra celebra il culmine della sua attuale generazione. Tuttavia, Toyota ha già annunciato un’erede che segnerà un cambiamento significativo rispetto al modello attuale, meno legata a BMW dal punto di vista tecnico. Sebbene sia presto per discutere dei dettagli, il futuro promette di mantenere alto l’onore del nome Supra.

La GR Supra 2025 e la A90 Final Edition arriveranno nelle concessionarie nella primavera del 2025, con i prezzi che verranno svelati a ridosso del lancio. Una cosa è certa: il mito della Supra è destinato a evolversi senza perdere il suo fascino intramontabile.