A partire dal 30 novembre, arriva nei concessionari la serie speciale Suzuki Jimny Mata, un fuoristrada esclusivo prodotto in soli 150 esemplari numerati. Questa edizione limitata, dal prezzo di 33.900 € (chiavi in mano, IVA inclusa, esclusa I.P.T.), rappresenta un omaggio al passato e uno sguardo verso il futuro, riservata agli appassionati e ai collezionisti.

Il nome “Mata“, che in giapponese significa “di nuovo” o “oltre“, evoca continuità e legame con la tradizione, rendendo questo modello unico nel panorama automobilistico. Il Jimny Mata incarna libertà e avventura, pronto ad affrontare ogni terreno con la versatilità che ha reso iconica la famiglia Jimny.

Livrea speciale per Suzuki Jimny Mata

Caratterizzato da una livrea BiColor esclusiva, combina Argento Siberia Metallizzato con dettagli in Matt Black su tetto, cofano e montanti. Le decal in kanji “Mata” e la griglia frontale vintage completano un design che celebra il passato mantenendo un’anima moderna.

Sul fronte tecnico, Jimny Mata si distingue per la trazione integrale 4WD ALLGRIP PRO e il motore 1.5 benzina da 102CV, ideale per off-road e utilizzi urbani. La possibilità di passare dalla trazione posteriore a quella integrale, anche in movimento, e l’opzione delle marce ridotte garantiscono massima efficienza su qualsiasi terreno. Le sospensioni a ponte rigido, combinate al controllo della trazione Grip Control, assicurano prestazioni eccellenti in ogni situazione.

Suzuki Jimny Mata non è solo un veicolo: è l’evoluzione di una tradizione. Dalla sua prima apparizione negli anni ’70 con l’LJ10, Suzuki Jimny ha costantemente ridefinito gli standard dei fuoristrada ultracompatti. Con il passare delle generazioni, ha saputo evolversi, combinando robustezza, comfort e stile, fino all’attuale versione PRO, che punta su praticità e sicurezza senza rinunciare alle performance.

Questa edizione speciale celebra il viaggio di Jimny, trasformandolo in un’opera da collezione che unisce storia, tecnologia e design senza tempo. Un tributo al passato e un invito all’avventura.