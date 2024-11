X-ble Shoulder: il robot indossabile di Hyundai e Kia per assistere i lavoratori

Hyundai e Kia presentano “X-ble Shoulder“, un innovativo robot indossabile progettato per assistere i lavoratori in attività che richiedono sforzi al di sopra delle spalle. Questo dispositivo promette di aumentare l’efficienza industriale riducendo l’affaticamento e il rischio di lesioni muscoloscheletriche.

L’X-ble Shoulder è il primo prodotto della linea X-ble, sviluppata dal Robotics LAB di Hyundai e Kia. Il nome “X-ble” simboleggia le infinite possibilità offerte da questa tecnologia, combinando la “X” (che rappresenta il potenziale illimitato) con “able” (che indica la capacità di realizzare qualsiasi cosa).

Il robot indossabile di Hyundai e Kia

Il robot è progettato per ridurre il carico sulle spalle fino al 60% e l’attività muscolare del deltoide anteriore/laterale fino al 30%. Questo risultato è ottenuto grazie all’utilizzo di una struttura multi-link brevettata che genera una forza assistiva senza l’ausilio di motori elettrici. Ciò significa che l’X-ble Shoulder non necessita di batterie o ricarica, risultando leggero, sicuro e conveniente da gestire.

La sicurezza è stata una priorità assoluta durante lo sviluppo dell’X-ble Shoulder. Il robot è realizzato con materiali resistenti all’usura, come la fibra di carbonio, utilizzati anche nei veicoli di alta gamma. Le parti a contatto con il corpo dell’utente sono progettate per prevenire lesioni grazie all’utilizzo di materiali antiurto di derivazione automobilistica.

L’X-ble Shoulder è disponibile in due versioni:

Base: ideale per compiti in cui la postura cambia continuamente, offre una forza assistiva fino a 2,9 kgf.

ideale per compiti in cui la postura cambia continuamente, offre una forza assistiva fino a 2,9 kgf. Regolabile: adatta a lavori ripetitivi, permette di impostare l’angolo di azione per massimizzare la coppia in base alla posizione di lavoro, fornendo fino a 3,7 kgf di forza assistiva.

Il design modulare del robot, con il suo giubbotto rimovibile e lavabile, lo rende adattabile a diversi ambienti di lavoro e compatibile con l’abbigliamento standard.

Lo sviluppo dell’X-ble Shoulder è stato fortemente influenzato dai feedback di circa 300 lavoratori degli stabilimenti Hyundai e Kia che hanno partecipato a una prova pilota tra il 2022 e il 2024. I loro suggerimenti su ergonomia, comfort, libertà di movimento, regolazione della forza assistiva e manutenzione sono stati integrati nel prodotto finale.

La commercializzazione

Hyundai e Kia prevedono di commercializzare l’X-ble Shoulder nel primo semestre del 2025, inizialmente per il mercato interno e successivamente per i mercati esteri. Oltre all’industria automobilistica, l’X-ble Shoulder troverà applicazioni in settori come l’edilizia, la cantieristica navale, l’aviazione e l’agricoltura.

Il Robotics LAB di Hyundai e Kia sta anche sviluppando altri robot indossabili, tra cui:

X-ble Waist: per supportare la schiena durante il sollevamento di carichi pesanti;

per supportare la schiena durante il sollevamento di carichi pesanti; X-ble MEX: un robot medico per la riabilitazione delle persone con disabilità motorie.

Il Robotics LAB offre una consulenza completa alle aziende interessate all’X-ble Shoulder, aiutandoli a valutare l’idoneità del robot alle loro esigenze specifiche. Questo servizio comprende l’analisi dei dati relativi al carico muscolare e articolare durante il lavoro e la valutazione dell’adeguatezza dell’applicazione dell’X-ble Shoulder.

Con l’X-ble Shoulder, Hyundai e Kia si posizionano come leader nel mercato emergente dei robot indossabili, offrendo soluzioni innovative per migliorare la sicurezza, il comfort e la produttività dei lavoratori in diversi settori.