Cadillac pronta a sfrecciare in Formula 1 dal 2026

General Motors e Cadillac entreranno in Formula 1 come undicesimo team dal 2026, con un progetto ambizioso e investimenti record

La Formula 1 si prepara ad accogliere un nuovo protagonista: Cadillac, marchio di lusso della General Motors, farà il suo debutto nel campionato come undicesimo team a partire dal 2026. L’ingresso del colosso americano, in partnership con TWG Global, società che controlla il team Andretti, segna un passo significativo nella storia dello sport motoristico. La squadra inizialmente utilizzerà una power unit fornita da un partner esterno, ma entro il 2028 è previsto il debutto di un’unità motrice sviluppata internamente, a dimostrazione dell’impegno e dell’ambizione del progetto.

Un investimento da record

Per ottenere il via libera, la cordata GM-Andretti ha dovuto staccare un assegno di ben 450 milioni di dollari, cifra destinata a compensare i dieci team attualmente in competizione. Questo esborso rappresenta una sorta di “tassa d’ingresso”, volta a bilanciare i mancati introiti che gli altri team subiranno con l’arrivo dell’undicesima scuderia. Infatti, i diritti televisivi e le entrate legate al marchio Formula 1 dovranno essere suddivisi su un numero maggiore di partecipanti. Nonostante il peso economico dell’operazione, il progetto di General Motors e Cadillac è stato accolto con entusiasmo da tutte le parti coinvolte.

Cadillac in Formula 1, l’entusiasmo del Circus

Stefano Domenicali, presidente e CEO della Formula 1, ha espresso la sua soddisfazione per l’entrata di GM nel campionato: “L’impegno di General Motors e Cadillac rappresenta un segnale positivo per l’evoluzione del nostro sport. Non vediamo l’ora di assistere ai progressi di questo progetto ambizioso, certi del supporto di tutte le parti coinvolte.”

Il debutto di Cadillac non solo rafforza la presenza americana in Formula 1, ma rappresenta anche un’opportunità per accrescere ulteriormente l’attrattiva del Circus negli Stati Uniti, mercato sempre più centrale per il futuro della categoria. Con una visione a lungo termine e risorse considerevoli, il progetto Cadillac promette di essere una delle novità più entusiasmanti degli ultimi anni nel panorama della Formula 1.