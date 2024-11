La rivoluzione del sistema frenante in-drive di Mercedes-Benz

Mercedes-Benz introduce un’innovazione rivoluzionaria nel settore automobilistico: il sistema di frenata “in-drive”, progettato specificamente per i veicoli elettrici a trazione integrale. Questa tecnologia, integrando il sistema frenante direttamente nell’unità motrice elettrica, promette di ridefinire gli standard di sostenibilità, efficienza e prestazioni.

Destinata alle auto elettriche

A differenza dei tradizionali sistemi a disco o a tamburo che agiscono sulle ruote, il freno in-drive sfrutta il principio del rallentamento elettromagnetico, una tecnologia già impiegata da decenni su camion e autobus. L’idea, quindi, non è nuova, ma Mercedes-Benz la reinterpreta e la perfeziona per l’applicazione su auto elettriche, ottenendo un significativo passo avanti in termini di eco-compatibilità, efficienza e riduzione della manutenzione.

I vantaggi del nuovo sistema in-drive di Mercedes-Benz

I vantaggi chiave del sistema in-drive possono essere riassunti in questi punti chiave:

Sostenibilità ambientale: elimina la produzione di ruggine e l’emissione di particolato, contribuendo a un futuro più verde e rispettando le stringenti normative Euro 7 sulle emissioni. Il particolato generato durante la frenata viene catturato in un vano sigillato, eliminando la dispersione nell’ambiente.

elimina la produzione di ruggine e l’emissione di particolato, contribuendo a un futuro più verde e rispettando le stringenti normative Euro 7 sulle emissioni. Il particolato generato durante la frenata viene catturato in un vano sigillato, eliminando la dispersione nell’ambiente. Efficienza e performance: recupera energia in frenata, convertendo l’energia cinetica in elettricità e ricaricando le batterie, aumentando l’autonomia del veicolo. Consente l’utilizzo di ruote completamente coperte, ottimizzando l’aerodinamica e riducendo la resistenza al rotolamento. Riduce il peso complessivo del veicolo di circa 20 kg per ruota, migliorando l’efficienza e la maneggevolezza.

recupera energia in frenata, convertendo l’energia cinetica in elettricità e ricaricando le batterie, aumentando l’autonomia del veicolo. Consente l’utilizzo di ruote completamente coperte, ottimizzando l’aerodinamica e riducendo la resistenza al rotolamento. Riduce il peso complessivo del veicolo di circa 20 kg per ruota, migliorando l’efficienza e la maneggevolezza. Manutenzione e comfort: praticamente esente da manutenzione grazie all’assenza di elementi di attrito soggetti a usura. Garantisce una frenata silenziosa, eliminando il rumore tipico dei freni tradizionali e migliorando il comfort acustico.

praticamente esente da manutenzione grazie all’assenza di elementi di attrito soggetti a usura. Garantisce una frenata silenziosa, eliminando il rumore tipico dei freni tradizionali e migliorando il comfort acustico. Affidabilità e sicurezza: il sistema, controllato elettronicamente tramite il sistema brake-by-wire, assicura una frenata affidabile e facilmente controllabile anche in condizioni difficili, senza cali di prestazioni dovuti al surriscaldamento.

Il sistema in-drive di Mercedes si inserisce in un panorama di innovazione nel settore frenante. Altre case automobilistiche, come Continental e Volkswagen, stanno esplorando soluzioni alternative come dischi freno ad alta resistenza e freni a tamburo posteriori. Tuttavia, il sistema in-drive di Mercedes rappresenta una soluzione più completa e integrata, progettata per sfruttare appieno il potenziale dei veicoli elettrici e plasmare la prossima era della mobilità sostenibile.