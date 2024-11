Jeep Wrangler 4xe Willys ’41: l’omaggio a un’icona militare

La Jeep Wrangler 4xe Willys ’41 è una versione speciale che rende omaggio alla leggendaria Willys MB, simbolo della seconda guerra mondiale. Disponibile esclusivamente negli Stati Uniti, questa edizione si distingue per una serie di dettagli che richiamano il glorioso passato militare.

Il primo elemento a colpire è la vernice mimetica olivastra, ispirata ai veicoli dell’esercito. A completare l’aspetto iconico, troviamo cerchi da 17 pollici con pneumatici all-terrain, decalcomanie in Drab Blue dal sapore vintage e un set di paraurti in acciaio di serie. L’attenzione ai dettagli si estende anche agli interni, dove spiccano sedili in tessuto marrone, inserti in tessuto color oliva e un pomello del cambio personalizzato con il logo “41”.

Questa edizione speciale offre diverse configurazioni per il tetto: un hard top coordinato con la carrozzeria, un soft top elettrico scorrevole o un soft top ripiegabile color tan, esclusivo per questa versione. Gli appassionati possono personalizzare ulteriormente il veicolo grazie a una lista di optional che include il Safety Pack, il Technology Pack e il Convenience Pack. Inoltre, Mopar propone accessori aggiuntivi come gradini laterali e snorkel per chi cerca ancora più versatilità.

Il prezzo della Jeep Wrangler 4xe Willys ’41

Nonostante il prezzo di partenza di 61.825 dollari (circa 58.500 euro), 4.495 dollari in più rispetto a una normale Wrangler Willys 4xe, questa versione è pensata per conquistare i fan del marchio. La Wrangler Willys ’41 non è solo un’auto, ma un tributo alla storia dell’automobile e alla resilienza militare.

Tuttavia, il modello non sarà disponibile in Europa, costringendo gli appassionati a rivolgersi agli importatori paralleli per assicurarsi un pezzo di storia. Jeep non ha ancora specificato quanti esemplari verranno prodotti, aumentando il fascino di questa edizione limitata. La Wrangler 4xe Willys ’41 è un esempio di come la tradizione e la modernità possano fondersi, mantenendo intatto lo spirito avventuroso e pionieristico del marchio Jeep.