DS Automobiles: il futuro elettrico prende forma a Melfi

DS Automobiles compie un passo storico con la sua prima auto prodotta in Italia, nello stabilimento Stellantis di Melfi. Questo modello, previsto per il 2025, rappresenta il debutto della piattaforma Medium, combinando innovazione e artigianalità in un progetto che parla italiano e francese.

Attualmente, oltre 50 esemplari di pre-produzione stanno affrontando test avanzati per perfezionare ogni dettaglio. La livrea speciale di questi prototipi richiama i colori del team DS E-TENSE FE25 di Formula E: un elegante contrasto tra nero e oro che esalta le linee aerodinamiche del veicolo. Questo design non è solo estetico, ma mira a garantire una perfetta efficienza aerodinamica, con un eccezionale coefficiente di resistenza (Cx) pari a 0,24.

L’elettrica di DS Automobiles sarà un Suv Coupé

Il nuovo modello è stato concepito come un Suv Coupé di nuova generazione, mantenendo l’eleganza distintiva del marchio ma adattandosi a una mobilità 100% elettrica. La carrozzeria integra prese d’aria attive nel paraurti anteriore per ottimizzare il raffreddamento e migliorare le prestazioni aerodinamiche. L’attenzione ai dettagli si riflette anche nel frontale, caratterizzato da luci diurne verticali e proiettori DS Pixelvision, che conferiscono al veicolo un’identità altamente tecnologica.

Comfort e autonomia da record

La nuova elettrica di DS Automobiles promette un’esperienza di guida unica, unendo comfort e prestazioni. Grazie a una batteria di ultima generazione, il modello offre un’autonomia record di 750 km nel ciclo WLTP, posizionandosi tra le migliori proposte elettriche sul mercato.

All’interno, si prevede un ambiente raffinato e tecnologicamente avanzato, in linea con gli standard del marchio premium di Stellantis. Ogni elemento è stato progettato per offrire il massimo comfort e praticità, senza rinunciare al lusso.

La presentazione ufficiale del modello è attesa entro la fine dell’anno, mentre l’inizio della commercializzazione è previsto per il 2025. Con questa vettura, DS Automobiles dimostra il proprio impegno verso un futuro sostenibile, combinando innovazione, design e artigianalità italiana.