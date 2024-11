Hyundai IONIQ 9: il SUV che rivoluziona spazio e tecnologia

Hyundai amplia la sua gamma di veicoli elettrici IONIQ con il nuovo IONIQ 9, un SUV di grandi dimensioni che promette un’esperienza rivoluzionaria in termini di spazio interno e tecnologia EV.

Un’oasi di comfort e spazio per sette passeggeri

Disponibile in configurazioni a 6 o 7 posti, IONIQ 9 offre un abitacolo spazioso e confortevole per tutti i passeggeri, anche in seconda e terza fila. Il design degli interni è caratterizzato da:

Elementi ellittici e tonalità rilassanti che creano un’atmosfera “lounge” serena e autentica.

che creano un’atmosfera “lounge” serena e autentica. Pavimento piatto per il massimo comfort.

per il massimo comfort. Relaxation Seat nella prima e seconda fila, completamente reclinabili e dotati di poggiagambe.

nella prima e seconda fila, completamente reclinabili e dotati di poggiagambe. Sedili girevoli nella seconda fila (disponibili nel mercato coreano), che consentono ai passeggeri di interagire con quelli della terza fila.

nella seconda fila (disponibili nel mercato coreano), che consentono ai passeggeri di interagire con quelli della terza fila. Console centrale scorrevole Universal Island 2.0 , che offre un ampio spazio di alloggio e consente di passare facilmente da un sedile all’altro nella fila anteriore.

, che offre un ampio spazio di alloggio e consente di passare facilmente da un sedile all’altro nella fila anteriore. Ampio bagagliaio , con un volume di carico fino a 1.323 litri con i sedili della terza fila ripiegati.

, con un volume di carico fino a 1.323 litri con i sedili della terza fila ripiegati. Materiali sostenibili, tra cui pelle trattata ecologicamente, tessuto in PET riciclato e vernice con utilizzo di pneumatici riciclati.

Design “Aerosthetic” per un look elegante e futuristico

IONIQ 9 si distingue per il suo design “Aerosthetic”, che combina un’estetica elegante e sofisticata con un’aerodinamica avanzata.4 Alcuni elementi chiave del design includono:

Linea del tetto morbida e curva , che contribuisce a un coefficiente di resistenza aerodinamica (Cx) estremamente basso di 0,259.

, che contribuisce a un coefficiente di resistenza aerodinamica (Cx) estremamente basso di 0,259. Parametric Pixel integrati nei gruppi ottici a LED anteriori e nella fascia inferiore.

integrati nei gruppi ottici a LED anteriori e nella fascia inferiore. Volumi puri della carrozzeria e dei parafanghi che creano una sensazione di forza e dinamismo.

che creano una sensazione di forza e dinamismo. Posteriore con taglio a “coda di barca” che contribuisce alle prestazioni aerodinamiche.

che contribuisce alle prestazioni aerodinamiche. Eliminazione dell’antenna sul tetto , le cui funzioni sono state integrate in altre parti del veicolo.

, le cui funzioni sono state integrate in altre parti del veicolo. Fanali anteriori e posteriori con Parametric Pixel , caratteristici della gamma IONIQ.

, caratteristici della gamma IONIQ. Maniglie esterne delle portiere con illuminazione indiretta.

Cerchi in lega disponibili in diverse dimensioni (19, 20 e 21 pollici), con un design dedicato per il pacchetto Calligraphy.

(19, 20 e 21 pollici), con un design dedicato per il pacchetto Calligraphy. 16 colori esterni tra cui nuove tonalità come Celadon Gray Matte, Ionosphere Green Pearl e Cosmic Blue Pearl.

tra cui nuove tonalità come Celadon Gray Matte, Ionosphere Green Pearl e Cosmic Blue Pearl. Sei opzioni di colori interni bicolore, oltre all’Obsidian Black.

Tecnologia EV avanzata per prestazioni e autonomia eccezionali

IONIQ 9 è basato sulla piattaforma E-GMP a 800V di Hyundai, che offre numerosi vantaggi:

Batteria ad alta capacità da 110,3 kWh posizionata nel pavimento dell’auto.

posizionata nel pavimento dell’auto. Autonomia WLTP stimata di 620 km nella versione RWD Long-Range con cerchi da 19 pollici.

nella versione RWD Long-Range con cerchi da 19 pollici. Ricarica rapida dal 10 all’80% in soli 24 minuti utilizzando un caricabatterie da 350 kW.

utilizzando un caricabatterie da 350 kW. Funzione Vehicle-to-Load (V2L) per alimentare dispositivi esterni.

per alimentare dispositivi esterni. Motore posteriore da 160 kW nella versione Long-Range RWD.

nella versione Long-Range RWD. Doppio motore (anteriore da 70 kW e posteriore da 160 kW) nella versione Long-Range AWD.

Doppio motore da 160 kW (anteriore e posteriore) nella versione AWD Performance, che accelera da 0 a 100 km/h in 5,2 secondi.

Un concentrato di innovazione e funzionalità: Hyundai IONIQ 9

IONIQ 9 è ricco di tecnologie innovative che migliorano l’esperienza di guida e il comfort dei passeggeri:

Pianificatore di percorsi EV , display per il controllo della coppia e report sull’energia.

, display per il controllo della coppia e report sull’energia. Hyundai AI Assistant , un sistema di riconoscimento vocale basato sull’intelligenza artificiale.

, un sistema di riconoscimento vocale basato sull’intelligenza artificiale. Features on Demand (FoD) , che consente ai clienti di personalizzare il proprio veicolo con aggiornamenti digitali acquistabili online.

, che consente ai clienti di personalizzare il proprio veicolo con aggiornamenti digitali acquistabili online. Bluelink Connected Car Services per una connettività continua.

per una connettività continua. Aggiornamento del software over-the-air (OTA) .

. Digital Key con tecnologia NFC .

. Caricatore wireless veloce con pad di ricarica gommato .

. Porte USB-C ad alta potenza da 100W per tutte le file di sedili.

per tutte le file di sedili. Sistema di climatizzazione indipendente per la parte posteriore .

. Sterilizzatore UV-C per disinfettare piccoli oggetti.

per disinfettare piccoli oggetti. Sistema di infotainment panoramico con doppio schermo curvo da 12 pollici .

. Impianto audio premium BOSE a 14 altoparlanti (opzionale) .

. e-Active Sound Design (e-ASD) per riprodurre il suono di guida virtuale.

Sicurezza ai massimi livelli

IONIQ 9 offre una serie completa di sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) e caratteristiche di sicurezza:

Struttura della carrozzeria rinforzata per la massima sicurezza della batteria.

per la massima sicurezza della batteria. Pretensionatori e limitatori di carico delle cinture di sicurezza per tutte le file di sedili.

per tutte le file di sedili. 10 airbag.

Forward Collision-Avoidance Assist 2 (FCA), Lane Keeping Assist (LKA), Blind-Spot Collision-Avoidance Assist (BCA) e molti altri sistemi ADAS.

IONIQ 9 è dotato di tecnologie che rendono la guida più facile e sicura:

Comando del cambio shift-by-wire posizionato dietro al volante.

posizionato dietro al volante. Sistema di frenata migliorato per una maggiore potenza di arresto.

per una maggiore potenza di arresto. Dynamic torque vectoring e lateral wind stability control .

. Terrain Traction Control System e modalità Auto Terrain .

. Sospensioni MacPherson a più bracci all’anteriore e multi-link al posteriore .

. Ammortizzatori autolivellanti e boccole idrauliche .

. Capacità di traino di 2.500 kg con modalità specifica per il rimorchio.

con modalità specifica per il rimorchio. Specchietti laterali digitali (opzionali) con monitor OLED da 7 pollici.

con monitor OLED da 7 pollici. Pneumatici fonoassorbenti e sistema Active Noise Control-Road (ANC-R) opzionale.

Disponibilità e lancio

IONIQ 9 sarà in vendita in Corea e negli Stati Uniti dalla prima metà del 2025, con una successiva introduzione in Europa e in altri mercati globali Hyundai IONIQ 9 si presenta come un SUV elettrico di nuova generazione, che offre un mix di spazio, comfort, tecnologia e prestazioni senza precedenti. Con il suo design accattivante, l’ampio abitacolo, le caratteristiche innovative e l’autonomia eccezionale, IONIQ 9 si posiziona come un punto di riferimento nel segmento dei SUV elettrici di grandi dimensioni.