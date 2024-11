Riberas e Tincknell alla guida della Aston Martin Valkyrie nel WEC 2025

Aston Martin THOR, la squadra che riporterà l’iconico marchio britannico alla vittoria assoluta della 24 Ore di Le Mans per la prima volta dal 1959, ha annunciato i suoi primi due piloti per la stagione del FIA World Endurance Championship (WEC) 2025: Alex Riberas e Harry Tincknell. Entrambi i piloti vantano una solida esperienza con Aston Martin, avendo contribuito allo sviluppo e alla preparazione della rivoluzionaria hypercar Valkyrie durante i test estivi.

Aston Martin Valkyrie: l’unica hypercar a competere sia nel WEC che nell’IMSA

La Valkyrie si distingue come l’unica vettura costruita secondo le normative FIA sulle hypercar a partecipare sia al WEC che all’IMSA WeatherTech SportsCar Championship (IMSA) nel 2025. La Valkyrie farà il suo debutto mondiale alla 1812 km del Qatar il 28 febbraio 2025 e nell’IMSA alla 12 Ore di Sebring (12-14 marzo).

Aston Martin THOR riporterà in vita i suoi storici numeri di gara, #007 e #009, con due Valkyrie equipaggiate con un motore V12 aspirato da 6,5 litri e un telaio in fibra di carbonio omologato per le competizioni. Questi bolidi si sfideranno nella prestigiosa classe Hypercar del WEC.

Esperienza e talento al volante della Valkyrie

Harry Tincknell, dopo quattro anni, torna in Aston Martin con l’obiettivo di replicare il trionfo nella classe LMGTE Pro alla 24 Ore di Le Mans del 2020. Tincknell, campione della European Le Mans Series 2016 e vincitore assoluto della 12 Ore di Sebring 2020, guiderà la Valkyrie #007.

Alex Riberas, colonna portante del team Heart of Racing, passa dalla categoria GT alla classe regina con la Valkyrie #009. Lo spagnolo si è guadagnato questo posto grazie ad una stagione eccezionale con la Aston Martin Vantage di Heart of Racing, ottenendo vittorie sia nel WEC in LMGT3 sia nella categoria GTD Pro dell’IMSA.

Un programma di test intenso per la Valkyrie

La Valkyrie ha già accumulato oltre 12.500 km di test, inclusi i recenti test Michelin dopo la finale del WEC in Bahrain e il test IMSA a Daytona. Il team Aston Martin THOR si concentrerà ora sulla messa a punto della Valkyrie in vista dell’omologazione per la stagione 2025.

Con una vettura rivoluzionaria, piloti di talento e un programma di test intenso, Aston Martin si prepara a sfidare i migliori nella classe Hypercar del WEC e nella categoria GTP dell’IMSA nel 2025. Il ritorno dei numeri leggendari #007 e #009, simbolo di successi passati a Le Mans, testimonia l’ambizione del marchio di tornare al vertice delle competizioni endurance. La rosa completa dei piloti per le campagne WEC e IMSA del 2025 del team Aston Martin THOR sarà annunciata prossimamente.