Mobilize Duo e Bento: quadricicli elettrici compatti ed ecologici

Mobilize rivoluziona la mobilità cittadina con Duo e Bento, due quadricicli elettrici progettati per combinare sostenibilità, design innovativo e funzionalità. Pensati per rispondere alle esigenze di privati e professionisti, questi veicoli compatti promettono di semplificare gli spostamenti urbani con un’impronta green e soluzioni all’avanguardia.

Design innovativo e funzionale

Con dimensioni contenute (2,43 metri per Duo e 2,54 metri per Bento), questi quadricicli offrono un’estetica futuristica che richiama una capsula spaziale. La carrozzeria bicolore, con superfici nere e sticker personalizzabili, si sposa con porte ad apertura a elitra, riducendo al minimo l’ingombro durante l’ingresso o l’uscita. Questo dettaglio si rivela particolarmente utile in città affollate, garantendo maggiore sicurezza per ciclisti e pedoni.

Sostenibilità al centro

Mobilize Duo e Bento sono realizzati con oltre il 40% di materiali riciclati e vantano un tasso di riciclabilità del 95%. All’interno, il design minimalista offre un abitacolo spazioso in configurazione tandem, con una capacità di carico fino a 300 litri per Duo e 649 litri per Bento, ideale per usi professionali. Gli interni riprendono lo stile urbano, con un cruscotto ispirato agli stereo anni ’80 e un sistema audio innovativo che elimina la necessità di altoparlanti.

Tecnologia e connettività

La connettività è un punto forte: lo smartphone del conducente, tramite Bluetooth o USB-C, funge da display centrale per controllare le funzioni principali. L’app dedicata myDuo permette di monitorare lo stato di carica della batteria, sbloccare il veicolo a distanza e condividere l’accesso con altri utenti. Per i professionisti, il servizio Smart Sharing consente di gestire flotte aziendali con estrema facilità.

Prestazioni per tutti

Duo è disponibile in due versioni:

Duo 45 Neo , con velocità massima di 45 km/h e autonomia di 159 km, adatto ai giovani dai 14 anni in su.

, con velocità massima di 45 km/h e autonomia di 159 km, adatto ai giovani dai 14 anni in su. Duo 80 Evo, più potente, raggiunge gli 80 km/h con un’autonomia di 160 km, perfetto per i 16enni e come seconda auto familiare.

Per chi necessita di spazio aggiuntivo, Bento 80 offre un vano di carico modulabile e un’autonomia di 149 km, ideale per operatori professionali.

Efficienza energetica

Il motore elettrico da 48V, derivato dalla tecnologia mild hybrid di Renault Austral, garantisce una guida scattante e fluida nel traffico cittadino. La batteria NMC da 10,3 kWh permette ricariche rapide: 25 km di autonomia in un’ora con presa domestica e 120 km in meno di quattro ore.

Sicurezza e comfort

Duo e Bento si distinguono come gli unici quadricicli sul mercato dotati di airbag, offrendo una sicurezza superiore. La posizione di guida centrale elimina la sensazione di claustrofobia, rendendo gli spostamenti cittadini confortevoli e divertenti. Mobilize Duo e Bento rappresentano una soluzione moderna e sostenibile per affrontare il caos urbano, senza rinunciare a stile e praticità.