Sauber si accende a Las Vegas: livrea a fiamme e spirito indomito

Il team Sauber si prepara a infiammare il Gran Premio di Las Vegas con una livrea speciale ispirata alle fiamme. Questo design audace, realizzato in collaborazione con il title sponsor Stake, vuole rappresentare lo spirito indomito della scuderia. “Non ci arrendiamo mai, indipendentemente dalle sfide,” ha dichiarato il team. “Come le fiamme che danzano incessantemente, la nostra determinazione brilla in ogni giro.”

Nonostante le difficoltà di questa stagione – Sauber è l’unica squadra a non aver ancora segnato punti ed è ultima nella classifica costruttori – la squadra guarda al weekend di Las Vegas come un’opportunità per riaffermare il proprio impegno. Alessandro Alunni Bravi, rappresentante del team, ha spiegato: “Stake ci ha sempre supportato nel creare design unici. Questa livrea non è solo un motivo estetico, ma incarna la nostra passione e l’etica del nostro sponsor. Come Las Vegas, avanzare con entusiasmo e resilienza è nel nostro DNA.”

Oltre alla livrea speciale, anche le tute di Valtteri Bottas e Zhou Guanyu rifletteranno il tema delle fiamme, con elementi visibili persino nel design del garage. Ma il weekend non sarà solo spettacolo: i due piloti affrontano il gran finale della stagione con l’obiettivo di lasciare il segno prima di lasciare il team. Bottas e Zhou non saranno confermati per il 2025, e Sauber ha già annunciato che Gabriel Bortoleto, attuale leader della Formula 2, affiancherà Nico Hulkenberg nella prossima stagione.

Mentre Bottas valuta un ritorno in Mercedes come pilota di riserva, Zhou esplora opzioni tra Ferrari e Formula E. Per entrambi, Las Vegas rappresenta una delle ultime occasioni per conquistare punti e dimostrare il proprio valore.

Con il rombo dei motori e il bagliore delle fiamme, Sauber punta a trasformare il GP di Las Vegas in un evento memorabile, riaffermando la propria determinazione nonostante le avversità. La corsa al cambiamento è iniziata, e il team spera che questo simbolo di rinascita porti nuova energia in pista.