Il 7 novembre 2024 è una data destinata a entrare nella storia della mobilità autonoma. Presso la pista dell’Aeroporto dell’Aeronautica Militare di Piacenza San Damiano, il Politecnico di Milano ha stabilito un record mondiale di velocità per una vettura di serie guidata interamente da un sistema di intelligenza artificiale (AI), raggiungendo la straordinaria velocità di 285 km/h. Protagonista dell’impresa è stata una Maserati MC20 Coupé, equipaggiata con i pneumatici Potenza Sport di Bridgestone. Questo traguardo non sarebbe stato possibile senza l’avanzato sistema AI sviluppato dal team di AIDA (Artificial Intelligence Driving Autonomous) del Politecnico, in grado di gestire la vettura in condizioni estreme, come la fitta nebbia che caratterizzava il test.

I pneumatici Bridgestone Potenza Sport, progettati per offrire massime prestazioni in ogni situazione, si sono rivelati fondamentali per garantire stabilità, aderenza e controllo a velocità elevate, senza alcuna supervisione umana. Questa collaborazione tra Bridgestone e il Politecnico di Milano sottolinea il potenziale della tecnologia avanzata nell’evoluzione della guida autonoma.

Il record è stato realizzato grazie anche al supporto del MOST (Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile), che ha fornito un ambiente sicuro per testare i limiti del sistema AI. Il progetto AIDA non solo segna un passo avanti nelle prestazioni dell’intelligenza artificiale applicata alla mobilità, ma dimostra anche il suo valore nella sicurezza futura delle strade urbane.

Lorenzo Piccinotti, Direttore Marketing di Bridgestone EMEA South Region, ha commentato: “Questo record rappresenta una pietra miliare nello sviluppo di soluzioni per la mobilità del futuro. Siamo orgogliosi di aver contribuito a questa impresa con i nostri pneumatici Ultra High Performance della gamma Potenza. La collaborazione con il Politecnico di Milano conferma il nostro impegno verso una mobilità più sicura e sostenibile, sostenendo i giovani innovatori che plasmano il futuro.”

Questa impresa con la Maserati MC20 Coupé e Bridgestone non segna solo un successo tecnico, ma apre nuove prospettive per lo sviluppo della guida autonoma e della mobilità sostenibile, dimostrando come innovazione e collaborazione possano fare la differenza.