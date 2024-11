Volvo EX30: piccolo SUV, grandi innovazioni

Volvo EX30 è il SUV elettrico compatto che ridefinisce il segmento, combinando sicurezza, design scandinavo e un’impronta ecologica senza precedenti. Progettata per garantire una guida più sicura e sostenibile, questa vettura offre un’esperienza tecnologica all’avanguardia in un formato compatto, pensato per la città ma ideale anche per lunghi viaggi.

Innovazione e sostenibilità al centro

Con un’impronta di CO2 di soli 30 tonnellate per 200.000 km di percorrenza, l’EX30 segna un traguardo storico per Volvo, grazie a materiali sostenibili e tecnologie avanzate. È disponibile in tre versioni di batteria, adattandosi alle esigenze di chi vive in città o cerca prestazioni al top:

Single Motor Standard Range con batteria LFP: ideale per brevi distanze, economica e sostenibile.

con batteria LFP: ideale per brevi distanze, economica e sostenibile. Single Motor Extended Range con batteria NMC: fino a 480 km di autonomia.

con batteria NMC: fino a 480 km di autonomia. Twin Motor Performance con trazione integrale e 428 CV: accelera da 0 a 100 km/h in soli 3,6 secondi, diventando la Volvo più veloce di sempre.

Design scandinavo e personalizzazione

L’estetica dell’EX30 incarna il DNA Volvo, con linee pulite e dettagli iconici come i fari a martello di Thor. I cinque colori esterni, dal Cloud Blue al Moss Yellow, aggiungono un tocco di carattere. All’interno, quattro ambientazioni personalizzabili creano un’atmosfera rilassante, grazie anche all’illuminazione ambientale ispirata ai paesaggi nordici.

Tecnologia per il futuro

L’EX30 integra le più avanzate soluzioni tecnologiche, tra cui:

Park Pilot Assist : gestisce parcheggi complessi, dal parallelo al diagonale.

: gestisce parcheggi complessi, dal parallelo al diagonale. Infotainment con Google integrato : intuitivo e aggiornabile over-the-air.

: intuitivo e aggiornabile over-the-air. Chiave digitale e app dedicata: semplificano la gestione quotidiana del veicolo.

La sicurezza è un pilastro di Volvo: la funzione anti-dooring previene incidenti con ciclisti, mentre una struttura robusta e sistemi di ritenuta all’avanguardia garantiscono protezione in ogni scenario.

Convenienza senza compromessi

Con un prezzo di partenza di circa 36.000 euro, la Volvo EX30 rende accessibile un SUV elettrico di alta qualità. Inoltre, l’abbonamento Care by Volvo offre un’esperienza d’acquisto trasparente e semplificata.

Avventura con la Cross Country

Dal 2024, è disponibile la versione Cross Country, perfetta per chi cerca avventure off-road. Dotata di maggiore altezza da terra, cerchi dedicati e dettagli esclusivi, questa variante espande le possibilità di utilizzo dell’EX30, mantenendo lo stile e l’efficienza del modello base.

Una nuova era per Volvo

Volvo EX30 non è solo un’auto, ma una dichiarazione di intenti: un passo avanti verso un futuro più sostenibile, sicuro e tecnologico. Piccola nelle dimensioni, ma enorme nel potenziale, rappresenta il connubio perfetto tra innovazione e tradizione scandinava.