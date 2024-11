MINI Cabrio, riparte la produzione nello stabilimento di Oxford

La MINI Cooper Cabrio, un simbolo di libertà e stile, è tornata alla sua casa: lo stabilimento MINI di Oxford. Dopo una pausa di produzione dal 2015, la quarta generazione di questa iconica vettura è pronta a conquistare le strade con un design rinnovato, tecnologie all’avanguardia e un’esperienza di guida a cielo aperto senza pari.

Lo stabilimento MINI di Oxford, uno dei più antichi al mondo con i suoi 110 anni di storia, si conferma come il cuore pulsante della produzione MINI. Oltre alla MINI Cooper Cabrio, lo stabilimento produce anche le versioni 3 porte e 5 porte, riunendo così l’intera famiglia MINI Cooper sotto lo stesso tetto.

MINI Cabrio: viaggio attraverso le generazioni

Fin dal suo lancio nel 2004, la MINI Cooper Cabrio ha conquistato il cuore degli appassionati con il suo design iconico e il suo ineguagliabile divertimento di guida. La sua capacità di unire stile, prestazioni e la libertà di una guida a cielo aperto l’ha resa un modello unico nel suo genere.

La storia della MINI Cooper Cabrio è un viaggio affascinante attraverso le generazioni. La prima generazione, prodotta dal 2004 al 2008 nello stabilimento di Oxford, si distingueva per il suo stile retrò e gli iconici archi antirollio cromati dietro i sedili posteriori. La seconda generazione, presentata nel 2009, manteneva il caratteristico bagagliaio a ribaltina, ma adottava lo stile evoluto della Cooper di quell’epoca.

La produzione della terza generazione è stata brevemente trasferita presso la VDL Nedcar, per poi tornare definitivamente a Oxford con la quarta generazione. Questo ritorno alle origini sottolinea l’importanza strategica dello stabilimento di Oxford per il marchio MINI. Stefan Richmann, Head of MINI, ha sottolineato l’unicità della MINI Cabrio, definendola un’esperienza di guida ineguagliabile, tipica del marchio. La combinazione di design iconico, tecnologia moderna e connettività, insieme alla libertà di una guida a cielo aperto, la rendono un’auto davvero speciale.

Una produzione collaborativa

La produzione della MINI Cooper Cabrio coinvolge diversi siti produttivi nel Regno Unito del BMW Group. Lo stabilimento di Swindon produce le pressature e i sottoassi della carrozzeria, mentre i motori a benzina a quattro cilindri vengono realizzati presso lo stabilimento di Hams Hall nel North Warwickshire. L’assemblaggio finale avviene presso lo stabilimento MINI di Oxford, dove la carrozzeria viene verniciata e assemblata.

Un simbolo del Made in UK

Lo stabilimento MINI di Oxford, in funzione dal 1913, rappresenta una pietra miliare dell’industria automobilistica britannica. Nel 2023, ha prodotto oltre il 20% di tutte le auto fabbricate nel Regno Unito, confermando la sua importanza strategica per l’economia del paese. Con il ritorno della produzione a Oxford, la MINI Cooper Cabrio è pronta ad affrontare un futuro ricco di successi. La sua combinazione di stile, prestazioni e libertà di guida a cielo aperto, unita alla qualità del Made in UK, la rendono una vettura destinata a conquistare il cuore di una nuova generazione di appassionati.