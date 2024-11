Hyundai Inster: il city-SUV elettrico finalista Car of the Year 2025

Hyundai Inster si posiziona tra le sette finaliste del premio Car of the Year 2025, unendo design futuristico e prestazioni elettriche ai vertici

Hyundai Inster, il nuovo SUV 100% elettrico, si è guadagnato un posto tra le sette finaliste del prestigioso premio Car of the Year (COTY) 2025. Questo traguardo sottolinea l’eccellenza del modello che incarna il futuro della mobilità urbana. Compatto, innovativo e tecnologicamente avanzato, Inster promette di rivoluzionare il segmento A, combinando design all’avanguardia, connettività avanzata e prestazioni leader nel settore.

Il modello è stato selezionato tra 42 vetture candidate e affronterà la fase finale del concorso nelle prossime settimane. Il vincitore sarà annunciato il 10 gennaio 2025 durante il Salone Internazionale dell’Automobile di Bruxelles. Con una giuria composta da esperti del settore provenienti da 23 paesi europei, il premio celebra l’auto più innovativa e significativa dell’anno.

Innovazione e prestazioni al top

Hyundai Inster si distingue come un SUV ultracompatto dal design fresco e futuristico. Pensato per la mobilità urbana a zero emissioni, offre interni spaziosi e una dinamica di guida agile. Due le opzioni di powertrain disponibili:

Batteria da 42 kWh e motore da 71,1 kW (97 CV).

e motore da 71,1 kW (97 CV). Batteria da 49 kWh e motore da 84,5 kW (115 CV), che garantisce un’autonomia fino a 370 km nell’uso misto e quasi 500 km in città (dati WLTP).

La ricarica rapida è un altro punto di forza: con un caricatore in corrente continua da 120 kW, bastano soli 30 minuti per passare dal 10% all’80%.

Un City-SUV che ridefinisce il segmento A

Hyundai INSTER combina un’estetica accattivante a soluzioni tecnologiche di alto livello, offrendo un’esperienza di guida sicura, connessa e sostenibile. Questa vettura non solo riscrive gli standard del segmento A, ma rappresenta anche il nuovo punto di riferimento per la mobilità urbana elettrica.

Con il premio Car of the Year 2025 all’orizzonte, Hyundai Inster si prepara a conquistare il cuore di esperti e automobilisti, confermandosi come una scelta di eccellenza per chi cerca un veicolo versatile e sostenibile.