Nuovo Dacia Duster: tra le 7 finaliste per “Car of the Year 2025”

Con tecnologia all’avanguardia e un rapporto qualità-prezzo imbattibile, il Nuovo Dacia Duster conquista la giuria di “Car of the Year”

La giuria composta da 59 esperti del prestigioso premio “Car of the Year” ha selezionato il Nuovo Dacia Duster tra le 7 finaliste dell’edizione 2025. È la prima volta che il brand Dacia raggiunge un simile traguardo, superando 42 concorrenti grazie a un mix di innovazione tecnologica e rapporto qualità-prezzo che soddisfa appieno i criteri del premio.

Cosa serve per diventare “Car of the Year”?

Secondo gli organizzatori, innovazione tecnologica e rapporto qualità-prezzo sono gli elementi centrali per accedere alla competizione. Il Nuovo Dacia Duster ha dimostrato di eccellere in entrambi gli ambiti.

Innovazione tecnologica al servizio della sostenibilità

Costruito sulla piattaforma CMF-B, il Duster di terza generazione offre soluzioni all’avanguardia, tra cui il motore HYBRID 140. Questa motorizzazione full hybrid consente di viaggiare in modalità elettrica fino all’80% del tempo su percorsi urbani, riducendo le emissioni di CO₂.

Un altro punto di forza è l’utilizzo di materiali sostenibili, come il nuovo Starkle, una plastica interamente riciclabile composta per il 20% da materiali riciclati. Per gli interni, il sistema YouClip rappresenta un’ulteriore innovazione, permettendo di personalizzare l’abitacolo con accessori modulari, come supporti per smartphone, luci direzionali e portabevande multifunzione.

Dal suo debutto nel 2010, il Duster ha conquistato oltre 2,5 milioni di clienti, inclusi 340.000 in Italia. Dal 2018, il modello è uno dei SUV più venduti del segmento B in Europa, grazie al perfetto equilibrio tra prestazioni e costo. La nuova generazione non fa eccezione, con prezzi a partire da € 19.900, un’offerta che continua a renderlo accessibile e competitivo.

Verso la premiazione a Bruxelles

Con queste caratteristiche, il Nuovo Dacia Duster si è assicurato un posto tra le 7 finaliste di “Car of the Year 2025”. Il vincitore sarà annunciato il 10 gennaio al Salone dell’Auto di Bruxelles.