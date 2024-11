Terramar si impone come finalista al premio Auto dell’Anno 2025, rappresentando un nuovo standard per i SUV sportivi elettrificati

Cupra Terramar si è guadagnata un posto tra le sette finaliste del prestigioso premio “Car of the Year 2025”, segnando un altro traguardo nella rapida ascesa del marchio spagnolo. Questo SUV sportivo elettrificato rappresenta un nuovo capitolo per Cupra, posizionandosi nel segmento in più rapida crescita in Europa e catturando l’attenzione per il suo design audace, le prestazioni elevate e la sostenibilità avanzata.

Un omaggio alle radici e uno sguardo al futuro

Il nome Terramar richiama l’iconico circuito dove Cupra ha mosso i primi passi, ma la sua visione va ben oltre la tradizione. Questo SUV ridefinisce ciò che significa emozione alla guida, grazie a una combinazione unica di tecnologia e stile. “La nomina di Cupra Terramar come finalista del premio ‘Car of the Year 2025’ è una conferma della crescita e della fiducia nel nostro marchio,” ha dichiarato Wayne Griffiths, CEO di Cupra. “È un’auto che celebra l’autenticità e la maturità di Cupra senza compromessi.”

Tecnologia e sostenibilità al centro di cupra Terramar

Cupra Terramar adotta un nuovo linguaggio di design, sia esterno che interno, con particolare attenzione alla sostenibilità. L’abitacolo presenta materiali innovativi come il tessuto SEAQUAL YARN, ricavato al 100% da plastica riciclata, Dinamica® con almeno il 73% di poliestere riciclato e pelle conciata con metodi a base vegetale.

Sul fronte delle motorizzazioni, Terramar offre cinque opzioni: TSI a benzina, eTSI mild hybrid e la nuova generazione di ibridi plug-in (eHybrid). I propulsori eHybrid, con una potenza massima di 272 CV, garantiscono oltre 100 km di autonomia in modalità completamente elettrica, soddisfacendo sia le esigenze di efficienza che di performance.

Un’icona in vetrina all’America’s Cup

Presentata in anteprima durante la 37ª America’s Cup a Barcellona, Terramar ha lanciato l’edizione speciale “Cupra Terramar America’s Cup”. Disponibile nelle versioni eHybrid da 272 CV e TSI da 265 CV, questa variante esclusiva ha sottolineato l’ambizione di Cupra di unire prestazioni e stile anche negli eventi globali più prestigiosi.

L’attesa per il verdetto finale

Con 60 autorevoli giornalisti europei a decretare il vincitore tra 42 modelli iniziali, il premio “Car of the Year 2025” sarà annunciato all’inizio del nuovo anno. Indipendentemente dal risultato, Cupra Terramar si è già assicurata un posto tra i protagonisti del futuro dell’automotive.