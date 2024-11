BAW1: la nuova citycar elettrica di BAW International arriva in Italia

Con il supporto di TC8, BAW International lancia in Italia BAW1, un quadriciclo elettrico versatile e tecnologico per la mobilità urbana

Durante EICMA 2024, TC8, azienda del Gruppo FTH Spa, ha annunciato l’arrivo di BAW International sul mercato italiano. Questa casa automobilistica cinese porterà in esclusiva una gamma diversificata di veicoli, dalle citycar ai veicoli commerciali leggeri, rispondendo alle esigenze di mobilità urbana moderna ed ecologica. Il primo modello in arrivo è BAW1, un quadriciclo completamente elettrico di categoria L7 che sarà disponibile in più configurazioni, tra cui una rara versione a quattro posti, rappresentando una proposta interessante in un segmento generalmente limitato a due posti.

Prestazioni e autonomia

Il design compatto e la tecnologia avanzata rendono BAW1 un’opzione pratica ed economica per spostarsi in città, rispondendo sia alle esigenze di trasporto passeggeri sia a quelle di piccoli trasporti merci. Le dimensioni ridotte, con una lunghezza di circa tre metri e una larghezza di un metro e mezzo, facilitano parcheggio e manovre anche negli spazi urbani più angusti. Dotato di una batteria da 13,7 kW, BAW1 raggiunge una velocità massima di 90 km/h e offre un’autonomia di 170 km, pensata per coprire agevolmente gli spostamenti quotidiani.

Dal punto di vista della sicurezza, BAW1 si distingue per un’ampia gamma di dotazioni. Oltre ai sistemi ABS e EBD, include il controllo elettronico della stabilità (ESP) e due airbag, garantendo protezione e stabilità. La trazione posteriore e il sistema di sospensione MacPherson all’anteriore contribuiscono a una guida stabile, rendendolo adatto anche a tratti stradali meno regolari. Questa combinazione di sicurezza e stabilità rende BAW1 un’opzione interessante per giovani conducenti e per chi desidera un veicolo pratico e affidabile.

Il design esterno di BAW1 si caratterizza per linee geometriche moderne e protezioni laterali, che migliorano la resistenza agli urti. Gli interni, curati e funzionali, sono progettati per ospitare comodamente fino a quattro persone, mentre il sedile posteriore ribaltabile permette di ampliare lo spazio di carico, rendendo BAW1 versatile per il trasporto sia di persone che di oggetti.

A livello tecnologico, BAW1 offre una dotazione avanzata per un quadriciclo di questa categoria. La plancia è dominata da un doppio display da 10,25 pollici, con funzionalità di navigazione, connessione Bluetooth, comandi per la radio e un sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici. Per il comfort del conducente, il veicolo è dotato di climatizzatore e retrocamera, ottimizzando così l’esperienza di guida e aumentandone la sicurezza.

Quanto costerà Baw1?

BAW1 verrà commercializzato in Italia a partire da febbraio 2025, in quattro varianti bicolore per personalizzare il look urbano: bianco con tetto nero, rosso, verde acqua marina e grigio scuro con tetto bianco. Il prezzo di lancio partirà da 9.990 euro, rendendo questa citycar elettrica una scelta accessibile e sostenibile per chi desidera una mobilità economica e rispettosa dell’ambiente. Grazie anche agli incentivi statali, BAW1 rappresenta un’opzione interessante per chi cerca un veicolo ecologico e perfetto per gli spostamenti cittadini.