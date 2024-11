Skoda debutta in India con un SUV compatto di nuova concezione, pensato per soddisfare le esigenze di un mercato in crescita e attento al rapporto qualità-prezzo. La Skoda Kylaq, lunga appena 3,99 metri, si distingue per un prezzo contenuto di 789.000 rupie (circa 8.700 euro) e per una dotazione che punta a offrire comfort e tecnologia anche nelle fasce economiche.

Progettata per affrontare le strade spesso irregolari del territorio indiano, la Kylaq ha una buona altezza da terra di 18,9 cm, che le garantisce maggiore stabilità e agilità nei contesti urbani e rurali. L’auto si basa sulla piattaforma MQB-A0-IN, una variante economica dell’architettura MQB di Volkswagen, già utilizzata in modelli come la T-Cross e la Taigo.

Questa piattaforma le consente di contenere i costi, pur mantenendo robustezza e versatilità. Le dimensioni compatte, con 1,78 metri di larghezza e 1,57 metri di altezza, la rendono facile da manovrare e parcheggiare, anche nelle trafficate città indiane.

Sotto il cofano, la Skoda Kylaq monta un motore turbo a tre cilindri da 1,0 litri, capace di erogare 116 cavalli e 178 Nm di coppia, sufficiente per un utilizzo quotidiano e per spostamenti anche su terreni accidentati. La motorizzazione è abbinata a una trasmissione manuale a sei rapporti o, in opzione, a un cambio automatico.

Gli interni di Skoda Kylaq

Per garantire comfort ai passeggeri anche durante le calde giornate estive, Skoda ha dotato la Kylaq di un sistema di climatizzazione potenziato, studiato appositamente per il clima indiano. All’interno, i sedili anteriori sono regolabili elettricamente e ventilati, mentre il sistema di infotainment include uno schermo touch da 10,1 pollici compatibile con Apple CarPlay e Android Auto in modalità wireless. Inoltre, il conducente può contare su un quadro strumenti digitale da 8 pollici che fornisce tutte le informazioni essenziali.

Tra gli optional spiccano il tetto apribile elettrico, il cruise control e fari automatici con funzione di illuminazione in curva. La Kylaq viene assemblata presso lo stabilimento di Chakan, utilizzando componenti locali per circa il 95% del totale, a dimostrazione dell’impegno di Skoda nel sostenere la produzione nazionale indiana. Il nuovo modello sarà disponibile sul mercato indiano all’inizio del prossimo anno, ma per il momento non sono previsti piani di esportazione in Europa.