La gamma Audi A3 Sportback 2024 si arricchisce con l’introduzione di due nuove versioni ibride plug-in, disponibili a partire dal primo trimestre del 2025. Questi modelli, denominati Audi A3 Sportback 40 TFSI e e 45 TFSI e, integrano il motore 1.5 TFSI turbo benzina con propulsori elettrici, offrendo potenze complessive rispettivamente di 204 e 272 CV. Grazie a un’importante innovazione nel pacco batterie, Audi introduce un’accumulatore da 25,7 kWh nominali (19,7 kWh effettivi), che permette alla A3 Sportback di raggiungere un’autonomia in modalità puramente elettrica fino a 141 km secondo il ciclo WLTP.

Questa nuova generazione segna un passo avanti nell’elettrificazione di Audi, che propone per la prima volta su una ibrida plug-in la ricarica rapida in corrente continua (DC) fino a 50 kW. Con questa modalità, è possibile raggiungere l’80% della capacità della batteria in circa 30 minuti, garantendo maggiore praticità per chi utilizza l’auto in contesti urbani o nei viaggi a medio raggio. In alternativa, è disponibile la ricarica in corrente alternata (AC) a 11 kW, che completa la ricarica in circa 2,5 ore.

Le prestazioni di Audi A3 Sportback TFSI e

La nuova Audi A3 Sportback 2024 propone una doppia configurazione di potenza. La versione 40 TFSI e eroga una potenza complessiva di 204 CV e offre l’autonomia elettrica più estesa della gamma, arrivando fino a 141 km. Per chi cerca maggiori prestazioni, la 45 TFSI e sale a 272 CV, con una velocità massima di 237 km/h e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 6,3 secondi. Entrambe le versioni sono dotate di un cambio S tronic a doppia frizione a 6 rapporti, che assicura fluidità e precisione nella guida.

Audi punta anche su una significativa riduzione dei consumi ed emissioni, con valori che, per la 40 TFSI e, raggiungono appena 0,3 litri per 100 km e 6 g/km di CO2 nel ciclo WLTP. Questi dati sottolineano l’efficacia del sistema ibrido nel ridurre l’impatto ambientale, rispondendo alle crescenti esigenze di sostenibilità.

Il listino italiano parte dai 48.400 euro per la versione 40 TFSI e in allestimento Business. La variante 45 TFSI e, in configurazione S line edition, è invece proposta a 52.500 euro e si distingue per dettagli sportivi esclusivi: il pacchetto S line, finiture total black, vetri posteriori oscurati, cerchi in lega da 18 pollici e pinze freno rosse. A completare la gamma, Audi introdurrà a breve anche la versione A3 allstreet, un crossover compatto basato sulla stessa motorizzazione ibrida plug-in e con un look rialzato pensato per le avventure fuori città.