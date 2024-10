DKV Mobility semplifica i rifornimenti con App&Go

DKV Mobility, piattaforma B2B leader in Europa per i pagamenti e le soluzioni on the road, sta trasformando il modo in cui i clienti effettuano il rifornimento di carburante grazie alla sua innovativa funzione App&Go. Questa funzionalità, integrata nell’app DKV Mobility, trasforma la DKV Card in una carta carburante digitale, consentendo agli utenti di autorizzare […]

DKV Mobility, piattaforma B2B leader in Europa per i pagamenti e le soluzioni on the road, sta trasformando il modo in cui i clienti effettuano il rifornimento di carburante grazie alla sua innovativa funzione App&Go. Questa funzionalità, integrata nell’app DKV Mobility, trasforma la DKV Card in una carta carburante digitale, consentendo agli utenti di autorizzare le transazioni di rifornimento direttamente dal proprio smartphone.

Rifornimento senza contatto e digitale: una soluzione comoda e veloce

Con App&Go, i clienti possono velocizzare il processo di rifornimento presso le stazioni di servizio abilitate, eliminando la necessità di utilizzare la carta fisica. L’applicazione sblocca direttamente la pompa presso cui il cliente intende rifornirsi. Il processo è semplice e intuitivo: basta aprire l’app, selezionare la funzione App&Go e seguire le istruzioni sullo schermo. Al termine del rifornimento, viene generata una ricevuta digitale che viene inviata automaticamente all’indirizzo e-mail del conducente.

Una rete in continua espansione: App&Go arriva a 1.500 punti in Italia

DKV Mobility ha recentemente annunciato l’integrazione di 40 stazioni di servizio del Gruppo Beyfin Spa nella sua rete App&Go in Italia, raggiungendo un totale di 1.500 punti di accettazione nel Paese. Questo importante traguardo sottolinea l’impegno di DKV Mobility nel fornire ai propri clienti una rete capillare e in continua crescita per i rifornimenti digitali. A livello europeo, la rete App&Go comprende già circa 8.000 stazioni di servizio in undici paesi, tra cui Belgio, Danimarca, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Spagna, Repubblica Ceca e Ungheria. L’obiettivo di DKV Mobility è continuare ad espandere la rete di accettazione di App&Go per offrire un’esperienza di rifornimento sempre più comoda e digitale.

DKV Mobility: leader nella mobilità sostenibile e digitale

L’impegno di DKV Mobility nell’innovazione digitale si estende oltre App&Go. L’azienda offre una vasta gamma di soluzioni per la mobilità, tra cui il pagamento dei pedaggi e servizi per i veicoli. Con la sua attenzione alla sostenibilità e all’efficienza, DKV Mobility si posiziona come leader nella transizione verso un futuro della mobilità più intelligente e responsabile. La partnership con il Gruppo Beyfin Spa, una delle principali compagnie petrolifere indipendenti in Italia, testimonia l’impegno di DKV Mobility nel collaborare con realtà che condividono la sua visione di un futuro sostenibile.