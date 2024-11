Renault Emblème: la demo car per la mobilità del futuro

Di fronte all’urgenza di rispondere alle sfide ambientali, il Gruppo Renault avanza con decisione verso una mobilità decarbonizzata. L’obiettivo di neutralità carbonica in Europa entro il 2040 e nel mondo entro il 2050 riflette la missione di Renault, confermata dal piano strategico “Renaulution”. A guidare questa svolta green è Ampere, la divisione Renault dedicata ai veicoli elettrici, che punta a raggiungere la neutralità climatica già entro il 2035, operando in un ecosistema che integra ogni aspetto della produzione, dal design fino al fine vita.

Renault Emblème, elettrica e a idrogeno

Un esempio emblematico di questa trasformazione è la Renault Emblème, svelata al Salone dell’Auto 2024. Si tratta di una “demo car” progettata con un approccio ecosostenibile che riduce del 90% le emissioni di gas serra lungo l’intero ciclo di vita, comparato con i modelli attuali equivalenti. La Emblème nasce come soluzione avanzata per la mobilità familiare, abbinando abitabilità e comfort con una tecnologia innovativa e un design studiato per la massima efficienza aerodinamica.

La strategia di Renault prevede una riduzione della carbon footprint fino al 70% per ogni componente, l’uso del 50% di materiali riciclati e l’impiego di risorse completamente riciclabili. La Emblème non è solo un esercizio di design ma un modello concreto verso la mobilità a zero emissioni. Equipaggiata con un sistema bi-energy che combina elettricità e idrogeno, la vettura offre un’alternativa sostenibile per brevi e lunghe distanze, garantendo bassissime emissioni.

Un altro strumento fondamentale di questo approccio è l’Analisi del Ciclo di Vita (ACV), utilizzata dal Gruppo Renault per misurare scientificamente l’impatto ambientale di ogni veicolo, dalla produzione allo smaltimento. Con un obiettivo di appena 5 tonnellate di CO2 equivalente per l’intero ciclo di vita della Emblème, Renault dimostra di poter trasformare la mobilità elettrica in una scelta ecologica e responsabile, puntando a migliorare il futuro per l’intero ecosistema.

Il prototipo Emblème è anche un’elegante shooting brake, con una lunghezza di 4,80 metri e interni all’avanguardia dotati del display OpenR Panorama, che arricchisce l’esperienza di guida. Grazie a questi sforzi, Renault e Ampere si confermano leader nell’innovazione sostenibile, ridefinendo l’automobile come simbolo di progresso ambientale e di responsabilità sociale.