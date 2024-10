Opel a Zurigo: un trio di SUV elettrificati e sostenibili

Tante le novità a ruote alte ed elettrificate per Opel, che propone e mostra al prossimo Salone di Zurigo 2024

Opel si prepara a svelare al Salone dell’Auto di Zurigo 2024 il suo nuovo trio di SUV: Mokka, Grandland e Frontera, tutti disponibili con motorizzazioni elettrificate e completamente elettriche. Questo evento segna una svolta importante per il marchio tedesco, che punta sull’elettrificazione e la sostenibilità come pilastri della sua strategia futura.

Il nuovo Opel Mokka: design audace e tecnologia all’avanguardia

Il nuovo Opel Mokka, presentato in anteprima mondiale, sfoggia un design rinnovato, con il nuovo Opel Blitz e dettagli stilistici distintivi. All’interno, l’abitacolo è dominato da un display digitale da 10 pollici per il conducente e da uno schermo touch a colori di pari dimensioni per l’infotainment. Il sistema di infotainment di ultima generazione integra il riconoscimento vocale naturale e ChatGPT, offrendo un’esperienza utente intuitiva e personalizzata.

Grandland e Frontera: innovazione e accessibilità

Il nuovo Opel Grandland, modello di punta della gamma SUV, si distingue per il nuovo 3D Vizor, l’Intelli-HUD e i sedili ergonomici certificati AGR. Opel Frontera, invece, offre un eccezionale rapporto qualità-prezzo, con un design robusto e spazio per un massimo di sette persone.

Sostenibilità al centro dell’attenzione

Tutti e tre i modelli sono stati progettati secondo la filosofia “Greenovation” di Opel, che prevede l’utilizzo di materiali riciclati e l’eliminazione di dettagli cromati all’esterno, a dimostrazione dell’impegno del marchio per un futuro più sostenibile.