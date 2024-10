Dopo mesi di anticipazioni, Kia svela il suo primo pick-up, il Tasman, destinato ai mercati di Corea del Sud, Australia, Medio Oriente e Africa. Con una struttura robusta e un design fuori dagli schemi, il Kia Tasman è progettato per rivaleggiare con i grandi del settore, tra cui Ford Ranger e Toyota Hilux.

Il Kia Tasman sarà disponibile in varie versioni con opzioni di motori a benzina e diesel, sia per configurazioni a cabina singola sia doppia. Sono presenti inoltre varianti con telaio cabinato, particolarmente apprezzate dai professionisti per la possibilità di personalizzazione. Il design è marcatamente audace, con dettagli distintivi che non passano inosservati. Sul posteriore, un grande logo Kia domina il portellone, mentre il profilo laterale si distingue per le imponenti modanature sui parafanghi. Chi preferisce uno stile più tradizionale può optare per passaruota alternativi, che offrono un aspetto meno pronunciato.

L’anteriore è caratterizzato da fari verticali che si estendono verso i bordi della carrozzeria, enfatizzando la presenza su strada del veicolo. Il cofano scolpito ospita un logo Kia di grandi dimensioni, conferendo al pick-up un aspetto muscoloso e deciso. Diversamente dai SUV di Kia, come il Telluride, il Tasman ha una struttura a telaio, sinonimo di resistenza per le esigenze off-road.

Gli interni di Kia Tasman

L’interno, al contrario, offre un comfort simile a quello di un’auto, con una cabina moderna e tecnologica dotata di tre schermi. Il cruscotto digitale da 12,3 pollici si accompagna a un display centrale da 5 pollici e a uno schermo touch da 12,3 pollici per il sistema di infotainment. Nonostante la presenza della tecnologia avanzata, Kia ha mantenuto controlli fisici per le funzioni principali, includendo anche il selettore per la modalità di guida a bassa velocità (crawling) e il blocco del differenziale.

Con una lunghezza di 5.385 mm, larghezza di 1.905 mm e un passo di 3.269 mm, il Kia Tasman garantisce dimensioni generose, ottime per affrontare ogni tipo di terreno. Nei mercati in cui sarà lanciato, sarà disponibile con cambi manuali a sei marce o automatici a otto marce, e in versioni a trazione integrale o posteriore. In Corea, la motorizzazione prevista è un benzina 2,5 litri da 277 CV e 422 Nm, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 8,5 secondi. In Australia, invece, sarà offerto con un motore diesel da 2,2 litri, 207 CV e 441 Nm, con una velocità massima di 185 km/h.

Kia ha progettato il Tasman per resistere alle sfide più difficili, con una capacità di guado fino a 80 cm e una sospensione posteriore con molle a balestra. L’equipaggiamento include pneumatici all-terrain su cerchi da 17 e 18 pollici, modalità di guida specifiche per superfici come deserto, fango, neve e roccia, e una cabina progettata per massimizzare il comfort, con schienali reclinabili e vani nascosti sotto i sedili posteriori.

L’Europa deve aspettare

Il Kia Tasman arriverà in Corea nella prima metà del 2025, per poi approdare in Australia, Africa e Medio Oriente. Grazie alle sue caratteristiche uniche e alla versatilità, Kia punta a conquistare anche il mercato saudita, dove ha presentato il veicolo in anteprima al Salone Internazionale di Gedda.