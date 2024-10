Abarth presenta la nuova 600e, un B-SUV elettrico compatto disponibile in due versioni: la potente Scorpionissima, prodotta in edizione limitata di 1.949 esemplari in omaggio all’anno di fondazione del marchio, e la più versatile 600e Turismo. Entrambe le versioni sono dotate di un body kit aggressivo, studiato non solo per esaltare l’estetica ma per migliorare l’aerodinamica e la dinamica di guida, grazie a modifiche strategiche su paraurti, spoiler e ruote.

Sottoposte a rigorosi test in galleria del vento, queste modifiche permettono alla Abarth 600e di mantenere alta la performance, sia nelle strade cittadine che sui percorsi più impegnativi. La vettura sfoggia cerchi in lega diamantati da 20 pollici a cinque razze, che lasciano intravedere l’impianto frenante maggiorato e presentano un coprimozzo ispirato ai bulloni monoblocco.

Gli interni della 600e riflettono l’impronta sportiva di Abarth, partendo da un layout simile alla FIAT 600e ma arricchito da elementi distintivi. Tra i dettagli spiccano il volante rivestito in pelle e alcantara, i sedili sportivi, i pedali con inserti in alluminio e tappetini specifici. La firma Abarth è visibile sul battitacco, mentre i sedili offrono una configurazione leggermente diversa tra le due versioni.

La Abarth 600e è sviluppata sulla piattaforma Perfo eCMP, frutto della collaborazione con Stellantis Motorsport, e dispone di un motore elettrico che nella versione Scorpionissima offre una potenza massima di 207 kW (280 CV), mentre nella Turismo raggiunge i 175 kW (240 CV). Le prestazioni sono notevoli: la Scorpionissima accelera da 0 a 100 km/h in 5,85 secondi, la Turismo in 6,24 secondi, con una velocità massima limitata a 200 km/h.

Abarth dichiara un’autonomia fino a 334 km (WLTP), a seconda della configurazione degli pneumatici. Sono disponibili tre modalità di guida: la modalità Turismo garantisce un output di 110 kW nella versione base e 140 kW nella Scorpionissima, con una coppia di 300 Nm e velocità massima di 150 km/h. Questa modalità prevede inoltre una taratura sportiva dell’acceleratore e dello sterzo, oltre a una configurazione ESP ottimizzata per la guida sportiva.