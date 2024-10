Batterie al litio: scoperta una riserva di “oro bianco” in Arkansas

Una scoperta rivoluzionaria potrebbe trasformare l’Arkansas in un hub strategico per il litio, componente essenziale per le batterie

Il litio, soprannominato “oro bianco” e sempre più fondamentale nel panorama delle energie rinnovabili e potrebbe trasformare l’Arkansas in un polo strategico per il futuro energetico degli Stati Uniti. Secondo un recente comunicato dell’US Geological Survey, tra 5 e 19 milioni di tonnellate di litio potrebbero trovarsi in una salamoia risalente al periodo Giurassico e sepolta nel sottosuolo del sud dello stato. Questa scoperta, se confermata e sfruttabile, fornirebbe litio sufficiente per coprire la domanda globale di batterie al litio per veicoli elettrici almeno nove volte.

Un potenziale imponente, ma difficile da sfruttare

Il litio è essenziale per le batterie ricaricabili ad alta densità, utilizzate in tutto, dai telefoni cellulari ai veicoli elettrici e ai grandi sistemi di accumulo energetico, necessari per l’integrazione delle energie rinnovabili come quella eolica e solare. Tuttavia, l’estrazione del litio, specialmente da antiche salamoie, presenta sfide ambientali significative. La sua estrazione può infatti provocare l’esaurimento delle risorse idriche e creare impatti ambientali sostanziali.

Il caso del giacimento dell’Arkansas è un esempio di questa complessità: i depositi sono nascosti in profondità e richiedono tecnologie avanzate per estrarre il litio dalla salamoia in modo sostenibile. ExxonMobil è già scesa in campo e ha avviato esplorazioni perforando il suo primo pozzo di litio nella zona. L’azienda mira a diventare uno dei principali fornitori di litio entro il 2030 e sta lavorando a nuove tecnologie per estrarre questo prezioso metallo in maniera sicura e ambientalmente sostenibile.

L’importanza della sicurezza energetica

Attualmente, gli Stati Uniti dipendono dalle importazioni per circa il 25% del loro fabbisogno di litio, in gran parte dalla Cina. Ridurre questa dipendenza è fondamentale per la sicurezza energetica nazionale e per garantire una filiera stabile e sostenibile per il futuro. Con il crescente passaggio dalle energie fossili a fonti rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, il litio diventa ancora più critico. Le grandi installazioni di batterie permettono di immagazzinare energia nei momenti di maggiore produzione, come quando splende il sole o soffia il vento, e di distribuirla quando necessario.

Una nuova frontiera per il litio negli Stati Uniti

L’area che ospita questi depositi di litio appartiene alla Smackover Formation, una formazione geologica risalente a oltre 200 milioni di anni fa e ricca di acque salmastre. Situata tra Arkansas, Louisiana, Texas e altre zone limitrofe, quest’area non è nuova alla presenza di risorse come il petrolio, ma solo di recente ci si è resi conto che può rappresentare un’importante riserva di litio.

Mentre il mondo spinge per un futuro a zero emissioni, la domanda di litio e di batterie è destinata a crescere. Tuttavia, la sfida principale sarà sviluppare tecniche che permettano di estrarre il litio senza compromettere le risorse naturali. La tecnologia attuale non è ancora sufficientemente matura per una produzione di massa sostenibile ed efficiente. Le esperienze passate, come i progetti di estrazione in Nevada e California, hanno mostrato i rischi per le risorse idriche, e sono proprio queste le preoccupazioni di cui Exxon e altre compagnie devono tenere conto.