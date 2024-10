In occasione del 25º anniversario della sua prima auto ibrida in Europa, Honda ha creato una versione speciale della Honda Civic e:HEV utilizzando una vernice argentata unica al mondo. Il modello celebra l’importante traguardo raggiunto dalla Casa giapponese, che nel settembre del 1999 lanciò la rivoluzionaria Insight, primo veicolo ibrido venduto nel continente. Per realizzare questa Civic speciale, Honda ha collaborato con l’artista Stuart Semple, già noto per aver creato il “Pinkest Pink” e il “Blackest Black.” Con l’aiuto del suo team di Culture Hustle, Semple ha sviluppato la “Silveriest Silver”, una vernice argentata che dona alla carrozzeria un effetto metallo solido, frutto della fusione di pigmenti pregiati e scaglie d’argento.

La Civic e:HEV è stata verniciata nel laboratorio The Syrup Room, nel Regno Unito, dove un team di esperti ha preparato la superficie del veicolo con attenzione meticolosa. Dopo tre giorni di preparazione, sono stati applicati vari strati della vernice speciale, per un risultato che combina estetica e durata. Nik Pearson, responsabile di Honda Motor Europe, ha commentato: “La nostra esperienza nei motori ibridi ha radici profonde e uniche nel settore. La Civic celebrativa è il simbolo perfetto per onorare questi 25 anni di innovazione.”

Honda Civic e:HEV, l’ultima nel 2022

La gamma ibrida di Honda, lanciata con Insight, è cresciuta fino a includere oggi modelli completamente elettrificati, come Honda Jazz, Honda HR-V e Honda CR-V, e ovviamente l’ultima Honda Civic e:HEV. Quest’ultima, presentata nel 2022, è dotata di un avanzato motore a ciclo Atkinson, due motori elettrici e una batteria ad alta densità di potenza, capaci di garantire prestazioni reattive ed efficienza nei consumi.

Honda guarda anche al futuro dell’ibrido, con piani per il rilancio della iconica Prelude in una versione ibrida, pronta a continuare la tradizione di combinare efficienza e divertimento di guida. Inoltre, il successo della tecnologia ibrida di Honda ha avuto eco anche nelle competizioni: dal 2015, Honda ha rinnovato il suo impegno in Formula 1, contribuendo alla vittoria dei mondiali piloti e costruttori dal 2021 con Red Bull Racing, dimostrando l’eccellenza della sua power unit in ambito sportivo.